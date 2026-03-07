Március 4-én, szerdán egy férfi ittasan ült a volán mögé Debrecenben. A Debrecen-Józsa városrész körzeti megbízottjai akkor lettek figyelmesek rá, amikor az éppen kikanyarodott a kocsijával egy bevásárlóközpont parkolójából.

“Az egyenruhások személyismeretüknek köszönhetően tudták, hogy a sofőr valószínűleg eltiltva és ittasan vezet, ezért megállították. Az információ valósnak bizonyult, ugyanis az intézkedés során kiderült, hogy a bíróság 2025 decemberében két évre tiltotta el a helyi lakost a vezetéstől. Az alkoholszonda is pozitív eredményt mutatott és a bűncselekményi határérték mintegy ötszörösét jelezte” – olvasható Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség ezzel kapcsolatos Facebook posztjában.

A szonda tehát a 0,25 mg/l-es bűncselekményi határérték ötszörösét, vagyis 1,25 mg/l légalkohol-koncentrációt jelzett a rendőröknek. Ez a vérben nagyjából 2,5–3,0 ezrelékes alkoholszintnek felel meg, ami már súlyos fokú ittasságnak számít. Ilyen állapotban a részeg vezető beszéde elmosódik, járása bizonytalanná válik, a reakcióidő drasztikusan lelassul, a látás pedig beszűkülhet vagy kettőssé válhat. A mozgáskoordináció jelentősen romlik, a baleseti kockázat pedig extrém módon megnő.

Az ittas sofőr nemcsak saját magára jelent komoly veszélyt, hanem a közlekedés többi résztvevőjére is – különösen a védtelen úthasználókra, például a gyalogosokra és a kerékpárosokra. Magyarországon zéró tolerancia van érvényben, vagyis egyetlen csepp alkohol elfogyasztása után sem lehet beülni a volán mögé.

A Hajdú-Bihar vármegyei rendőrök a férfit előállították, majd járművezetés ittas állapotban és járművezetés az eltiltás hatálya alatt elkövetett bűncselekmények miatt gyanúsítottként hallgatták ki. A férfi beismerő vallomást tett. Mivel már korábban eltiltották a vezetéstől, a jogosítványát nemcsak bevonják, hanem újabb büntetőeljárás is indul ellene, amely pénzbüntetéssel, hosszabb időre szóló járművezetéstől eltiltással, sőt akár felfüggesztett szabadságvesztéssel is járhat.