Az üzlethez közeledve egy 40 éves litéri férfi utolérte egy 29 éves veszprémi férfi kocsiját még tavaly novemberben. A manőver miatt konfliktus alakult ki köztük, majd a 40 éves férfi megpróbálta leszorítani az útról a másik sofőrt, és az autója elé vágva többször büntetőfékezett.

Végül a 40 éves férfi az áruház parkolójában megállásra kényszerítette a másik autót, amikor keresztbe fordulva megállt előtte. Szóváltást követően a két férfi kölcsönösen bántalmazta egymást, aminek az vetett véget, hogy a 29 éves veszprémi férfi hívta a 112-es segélyhívót.

A 40 éves férfi elhajtott, őt a veszprémi rendőrök litéri otthonából állították elő. Mindkettejükkel szemben garázdaság vétsége miatt folyt nyomozás. A 40 éves férfival szemben közúti veszélyeztetés miatt is indítottak eljárást.

Az iratokat vádemelési javaslattal adták át az ügyészségnek.