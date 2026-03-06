Hamarosan bemutatkozik az AMG GT négyajtós Coupé következő generációja, és a Mercedes elkezdte csepegtetni az információkat, kezdve a vezetői környezettel.

10 fotó

A pilóta és utasai mélyen ülnek, az előbbi előtt egy közös, de ívelt panel alá beépített digitális műszeregység (10,2”) és egy multimédiás kijelző (14,0”) található, míg az első utas egy saját 14,0 colos képernyőt kapott, amelyet más mélységben építettek be, ezzel is hangsúlyozva a vezetőfókuszú kialakítást.

A három kijelző révén a teljes műszerfalat üveg borítja, így a fémlamellás szellőzőrostélyokat is ebbe integrálták. A kör alakú beömlők körüli gyűrű szabályozható színnel világít.

A padlókonzolon három tárcsa helyezkedik el a vezető keze ügyében: az egyik a villanymotorok gázreakcióját szabályozza, a második a kanyarvételi jellemzőket (mozgékonyság, fordulékonyság) határozza meg, míg a harmadik a kipörgésgátló beavatkozását módosítja kilenc fokozatban – ez a három gomb alkotja az “AMG versenymérnöki kezelőegységet”.

A három tárcsa dupla pohártartóval, dupla vezeték nélküli telefontöltővel és dupla (osztott) kartámasszal osztozik a padlókonzolon. A konzol fölé valódi fémből készült híd emelkedik, ebben kaptak helyet a központi légbeömlők.

Az első ülések sportosak, a képeinken látható, integrált fejtámaszos AMG Performance ülések opcióként rendelhetők, a kárpitválaszték a komfortostól a különösen sportosig terjed.

A AMG Performance kormánykerék mechanikus kezelőszerveket – görgőket és billenőkapcsolókat – kapott, kivitele bőrtől kezdve a szénszálas kompozit anyagon át a csúszásmentes technikai szövetig választható. Hangsúlyosak a váltókarok, a dupla vízszintes küllők alatt két AMG funkciógomb található, amelyek elforgathatók és megnyomhatók, középrészük pedig digitális kijelző, amin azonnal megjelenik a választott beállítás.

Hátul két személyre formázott, mélyített ülések találhatók, a padlóban mélyítések teszik kényelmesebbé az elhelyezkedést. Ha többen utaznánk, háromszemélyes hátsó üléssor is kérhető. A háttámla mindkét esetben osztva dönthető.

Különleges AMG-grafika díszíti a hő- és fényblokkolós panoráma napfénytetőt, amelynek a fényáteresztő képessége elektromosan szabályozható, méghozzá szegmensenként. Opcióként könnyített kivitelű, karbon kompozit hatású tetőlemez is rendelhető lesz, de csak bizonyos piacokon.

A belső hangulatvilágítás kiemelt szerepet kapott, a műszerfal felső szélén végigfutó fénycsík az ajtókkal is egységbe foglalja a panelt. A kijelzőkon különböző hangulatokra optimalizált grafika jeleníthető meg, az utasok személyre szabhatják a környezetet.

A kezelőfelüet a Mercedes legújabb generációs operációs rendszerét futtatja, a felhasználó többféle kijelzőstílus közül választhat, beleértve egy versenypálya-orientált megjelenítést, amely telemetriai adatokat is közül a vezetővel.