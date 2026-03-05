A várakozásoknak megfelelően érkezik az első komolyabb áremelés a hazai benzinkutakon.

Pénteken a benzin beszerzési ára hat forinttal emelkedik, a gázolajé viszont 15 forinttal ugrik.

A Holtankoljak.hu adatai szerint benzint jelenleg 573, gázolajat 603 forintos átlagáron lehet tankolni, ezek az árak emelkednek tovább holnaptól.

A gázolaj helyzete különösen aggasztónak tűnik: forintban már most akkora az árkülönbség a két üzemanyag között, amekkora utoljára 2024 elején volt. A gázolaj intenzívebben drágulhat a benzinnél, mert a konfliktus kiszélesedése azzal fenyeget, hogy fennakadások léphetnek fel a Perzsa-öböl menti finomítók exportjában.

Ráadásul ez már nem is csak elméleti lehetőség: a Saudi Aramco hétfőn leállította a Perzsa-öböl partján fekvő Rász Tannúra-i olajfinomító komplexumot, miután dróntalálat érte a létesítményt. A napi 550 ezer hordós kapacitással rendelkező, elsősorban dízelt feldolgozó finomító a szaúdi nyersolaj egyik legfontosabb exporttermináljaként is működik. Ebben a cikkünkben fejtettük ki, miért fog emelkedni az üzemanyagok ára.

Tárolhatunk otthon szabályosan annyi üzemanyagot, ami megéri a vesződséget még a nagy áremelkedés előtt? A törvény egyértelműen fogalmaz, nincs jó hírünk. Erről itt írtunk részletesen.