Pár évente felmerül olyan geopolitikai helyzet, ami az üzemanyagárak hirtelen változását eredményezi apró országunkban. Jelenleg a közel-keleti térségben kiéleződő feszültség, a pusztító és egyre elmélyülő háborús helyzet rángatja az árakat.

Egy tartós eszkaláció akár 10–15 százalékos üzemanyagár-emelkedést is eredményezhet a hazai kutakon.

Ennek oka hogy a világ kőolajexportjának jelentős része a Közel-Keletről származik. Különösen fontos szerepet játszik a Hormuzi-szoros, amelyen naponta a globális olajszállítás mintegy ötöde halad át. Amennyiben a konfliktus következtében a térségben a hajózás bizonytalanná válik, vagy katonai incidensek veszélyeztetik a szállítmányokat, az azonnali áremelkedést vált ki a világpiacon. Márpedig a szoros lezárása mostanra lényegében megtörtént.

Nincs lehetőség nagy mennyiséget elrakni

A változás itt van a nyakunkon, a drágulás szinte borítékolható. Érdemes lehet most elrakni egy nagyobb mennyiséget, még az emelkedés előtt? A témát már 2022-ben körbejártuk, amikor szintén különleges helyzet alakult ki: Magyaroszágon a hatósági árazás miatt akkor csupán 480 forintért mértek egy liter benzint.

Akkor Sánta Tamást, az Országos Tűzvédelmi Szolgáltató Kft. vezetőjét kérdeztük az otthoni üzemanyagtárolás lehetőségeiről.

A szakértő elmondta, hogy “Többlakásos épületben lévő lakásban legfeljebb 10 liter fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadék – magyarul benzin – és legfeljebb 30 liter mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó folyadék – gázolaj – tárolható.

Önálló, egylakásos lakóépületben legfeljebb 20 liter benzin, valamint aeroszol és legfeljebb 60 liter gázolaj tárolható.

Lakóépülethez, lakórendeltetésű épületrészhez tartozó gépjárműtároló-helyiségben a gépjárművekbe épített üzemanyagtartályon kívül parkolóállásonként és tárolóhelyiségenként legfeljebb 5 liter, a gépkocsi vagy más robbanómotoros gép üzemeltetéséhez és a háztartásban használatos éghető folyadék tárolható.”

Tehát szabályosan egyfajta vésztartalékot tudunk otthon tárolni, spórolni ekkora mennyiségen csak pár száz forintot tudunk még jelentős áremelkedés esetén is.

Így erről a lehetőségről lemondhatunk, ráadásul hosszú távon az üzemanyag minősége változik, romlik, a 2022-ben megkérdezett nagy olajcégek szerint a biokomponens tartalmú üzemanyagoknál (biodízel tartalmú gázolaj, bioetanol tartalmú benzin) a javasolt tárolási idő 6 hónap.