A tábla tipikusan egy kör alakú, piros szegéllyel ellátott jelzőtábla. A tiltás vizuális jelei között szerepel egy narancssárga (vagy narancs alapszínű) tartályautó sziluettje. Ennek ellenére a teherautók mellett bárkire vonatkozhat, csak a rakomány minősége számít!

A jel azt mutatja: veszélyes anyagot szállító járművel tilos behajtani azon az útszakaszon. Ez a jelzés nem csak tartálykocsira vonatkozik: minden olyan járműre, amely ADR szerinti veszélyes árut visz küldeményként, tartányban, platóra helyezett ICB-tartályokban.

Ide tartoznak többek között:

1. osztály: Robbanóanyagok és tárgyak

2. osztály: Gázok (gyúlékony, nem gyúlékony, mérgező)

3. osztály: Gyúlékony folyékony anyagok (pl. benzin, gázolaj)

4.1, 4.2, 4.3 osztály: Gyúlékony szilárd anyagok, önreaktív anyagok, gyulladásra hajlamos anyagok

5.1, 5.2 osztály: Gyújtó hatású (oxidáló) anyagok, szerves peroxidok

6.1, 6.2 osztály: Mérgező anyagok, fertőző anyagok

7. osztály: Radioaktív anyagok

8. osztály: Maró anyagok

9. osztály: Különféle veszélyes anyagok és tárgyak (pl. környezetre veszélyes anyagok)

A tábla tehát minden olyan járműre vonatkozik, amelynek a jogszabályok szerint veszélyes áru szállítását jelölnie kell, jellemzően a narancssárga alapszínű, számokkal ellátott vagy szám nélküli veszélyt jelző (ADR) táblával.

Van mentesség is

A legfontosabb kérdés a gyakorlatban, hogy létezik-e mentesség a tiltás alól. A válasz igen, az ADR szabályozása több esetben is lehetővé teszi a veszélyes áruk bizonyos mennyiségi határok alatti, egyszerűsített feltételekkel történő szállítását. Ha a szállítás ezen mentességi körbe esik, a jármű nem minősül „veszélyes anyagot szállító járműnek” a KRESZ-tábla értelmében, így behajthat a tiltott területre.

Az ADR minden veszélyes anyaghoz hozzárendel egy szállítási kategóriát (0-tól 4-ig), amely meghatározza, hogy az adott anyagból mekkora mennyiség szállítható mentesség mellett. A szabály lényege, hogy a szállított anyagok mennyiségét és veszélyességét egy pontrendszer alapján számolják. Ha a teljes rakományra számított összpontszám nem haladja meg az 1000 pontot, a szállítás mentesül számos ADR előírás alól.

A KRESZ-tábla figyelmen kívül hagyása önmagában is szabálysértés, de veszélyes áru szállítása esetén a büntetés jóval összetettebb és súlyosabb lehet, mint egy egyszerű közlekedési bírság.

A büntetési tételeket elsősorban a közúti árufuvarozáshoz kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Kormányrendelet szabályozza. A veszélyes áruk szállításával kapcsolatos szabálytalanságokért kiszabható bírság tételenként több tízezer forinttól akár 500.000 forintig is terjedhet.