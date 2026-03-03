Kedden öt forinttal emelkedett a gázolaj nagykereskedelmi ára Magyarországon, szerdán jön a következő áremelés.

Ezúttal újabb kilenc forinttal emelkedik a gázolaj beszerzési ára, a benziné is elkezd nőni – a 95-ös öt forinttal drágul.

Ez annak köszönhető, hogy a Brent típusú olaj jegyzésára már tartósan 80 dollár felett van hordónként, a forint árfolyama pedig a dollár erősödése miatt már a 330-as szintet nyalogatja.

A Holtankoljak.hu adatai szerint a 95-ös benzin jelenlegi átlagára 565, a gázolajé 594 forint, vagyis a szerdai áremelés után egyre több helyen jelenhetnek meg 6-ossal kezdődő gázolajárak.

A közel-keleti konfliktus miatt több lépésben akár 30-35 forinttal is emelkedhet az üzemanyagok ára, pesszimistább szakértők az 50-60 forintos emelkedést sem zárják ki.

A gázolaj helyzete különösen aggasztónak tűnik: már most akkora az árkülönbség a két üzemanyag között, amekkora utoljára 2024 elején volt. A gázolaj intenzívebben drágulhat a benzinnél, mert a konfliktus kiszélesedése azzal fenyeget, hogy fennakadások léphetnek fel a Perzsa-öböl menti finomítók exportjában.

Ráadásul ez már nem is csak elméleti lehetőség: a Saudi Aramco hétfőn leállította a Perzsa-öböl partján fekvő Rász Tannúra-i olajfinomító komplexumot, miután dróntalálat érte a létesítményt. A napi 550 ezer hordós kapacitással rendelkező, elsősorban dízelt feldolgozó finomító a szaúdi nyersolaj egyik legfontosabb exporttermináljaként is működik – írta a Portfolio.hu.