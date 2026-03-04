A téli hideg, csapadékos időjárás erőteljes kátyúsodást okozott Budapest útjain. Az idő enyhülésével lehetőség nyílt a burkolathibák nagyobb felületen történő, meleg aszfaltos javítására. A munkálatok során a Thököly út Hungária körúti kereszteződésénél javítják majd a burkolatot mindkét forgalmi irányban 3430 négyzetméteren, érintve a Zugló vasútállomás buszmegállót.

A marást követően egy réteg aszfalt kopóréteget terítenek, majd a felület minőségétől függően lokális pályaszerkezet-csere is lehetséges. A területen lévő szerelvényeket szintbe helyezik. Az új burkolatra új burkolati jeleket festenek.

A március 5-8. között zajló munkálatok során a Hungária körúttól a Mexikói út irányába sávlezárások lesznek. A forgalom haladását sávelhúzással biztosítják. A munkák előrehaladásától függően időszakosan a Francia út felől nem lehet majd kihajtani a Thököly útra, valamint tilos lesz a balra kanyarodás a Thököly útról városközpont felől jövet a Mexikói útra, a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) járatai kivételével.

A Thököly útról a városközpont felől jövet a Róna utcánál jobbra fordulással, majd visszafordulással a Róna utcán át lehet balra kanyarodni. A Mexikói út Thököly úti torkolata mellett felhagyott villamospályán tilos lesz a megállás.

A burkolatjavítás második üteme tervezetten március 20-tól március 22-ig tart. Ezalatt a Mexikói út felől a Hungária körút felé a forgalom sávelhúzás mellett haladhat. Ekkor a Thököly útról nem lehet majd a Mexikói útra kanyarodni, kivéve a BKK-buszokat.

A kivitelezés teljes ideje alatt a Keleti pályaudvar irányú Zugló vasútállomás megállót áthelyezik a Hungária körút utáni Zugló vasútállomás (Hermina út) megállóba.