Míg egy átlagos napon mintegy 90 casco kárbejelentés érkezik az Allianzhoz, az év eleji szélsőségek hatására több időszakban is jelentős emelkedés volt tapasztalható. Január 5–9. között – amikor több hullámban érkező havazás okozott fennakadásokat – a napi bejelentések száma közel a duplájára ugrott, de a január 13–14-i intenzív jegesedés idején is több mint 60 százalékkal haladta meg a szokásos átlagot.

Január 8. pedig különösen kiemelkedő volt: ezen a napon 250 bejelentés érkezett. Mindez jól mutatja, hogy mennyire koncentrált kárcsúcsokat okozhat egy-egy intenzív havazás vagy ónos eső.

A tél egyik leglátványosabb következménye az utak gyors kátyúsodása is, ami kihívás elé állítja az autósokat. A biztosító a kátyúkárokat nem külön kategóriában, hanem casco töréskárként tartja nyilván, a kárleírások alapján azonban egyértelmű növekedés látszik.

Januárban még jellemzően minden második napra jutott egy kátyúkár, február első felében már naponta több mint háromszor hivatkoztak kátyúra az ügyfelek, ez pedig közel tízszeres emelkedés. Különösen érdekes ez az adat annak fényében, hogy már a januári, alacsonyabb esetszám is hatszorosa a tavaly januárinak. A kátyúkárok leggyakrabban a gumiabroncsot és a felnit érintik, de nem ritka a futómű sérülése sem. Előfordul, hogy egy nagyobb úthiba egyszerre két kereket is tönkretesz.

Az elmúlt hetek havas, latyakos időjárása tovább rontotta a helyzetet: a hóréteg gyakran elfedte az úthibákat, így a sofőrök sokszor csak későn észlelték a veszélyt. Akadt olyan eset is, amikor a kátyúból felverődő aszfaltdarab a jármű alját találta el, megrongálva a padlólemezt és a hűtőrendszer vezetékét, ami miatt az autót el kellett szállítani.