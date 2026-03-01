2021 óta bűncselekménynek számít az eltiltás hatálya alatti járművezetés, amely önmagában is akár három év szabadságvesztéssel büntethető. A sofőr akkor is komoly következményekre számíthat, ha más szabályszegés nem merül fel.

Nem mindegy, hogy valakinek lejárt az érvényes vezetői engedélye, soha nem is rendelkezett vele, vagy ugyan van jogosítványa, de azt bevonták. A különbség több tízezer forintos bírságban és akár börtönévekben is megmutatkozhat. Akit eltiltás ideje alatt kapnak vezetésen, újabb – akár több hónapra vagy évre szóló – eltiltásra számíthat, mindezt akkor is, ha nem okozott balesetet – írja a Közlekedésbiztonság oldala.

Hat hónapot meghaladó eltiltás esetén a jogosítványt addig nem adják vissza, amíg az érintett nem teljesíti az előírt utánképzést, és sikeres vizsgát nem tesz. Ez az eljárás akár több százezer forintos költséget is jelenthet.

Fizet-e a biztosító, ha a balesetet eltiltott sofőr okozza?

A vétlen károsult optimális esetben mindig megkapja a kártérítést. Akkor is, ha a sofőrnek nem volt jogosítványa, ha jogerősen eltiltották a vezetéstől, ha ittas vagy bódult állapotban vezetett, illetve akkor is, ha a károkozó jármű nem rendelkezett biztosítással. Utóbbi esetben a MABISZ Kártalanítási Számla téríti meg a kárt.

Amint azonosítják a károkozót vagy a járművet, amellyel a balesetet okozták, nemcsak a rendőrség, hanem a biztosító is fellép vele szemben. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló törvény alapján a biztosító visszakövetelheti a kifizetett összeget, vagy annak egy részét attól, aki szabályszegésével a balesetet és a kárt okozta.

A biztosító közvetlenül a baleset okozója ellen indíthat visszkereseti eljárást – függetlenül attól, hogy volt-e jogosítványa –, de a jármű tulajdonosával vagy üzembentartójával szemben is felléphet. Ők külön-külön és együttesen is perelhetők, mivel a törvény szerint egyetemlegesen felelnek a keletkezett kárért. Ha a sofőr nem tudja teljes egészében megfizetni a követelt összeget, a fennmaradó rész behajtása érdekében a biztosító az autó tulajdonosával vagy üzembentartójával szemben folytathatja az eljárást.

Kevés kivételtől eltekintve a CASCO-biztosítás sem térít olyan esetekben, amikor a károkozónak felróható súlyos gondatlanság áll fenn. Ilyennek minősül például a jogosítvány hiánya, és külön nevesített kizáró ok az eltiltás alatti vezetés is. Ugyancsak nem fizet a biztosító, ha például a gépjármű forgalmi engedélye már lejárt. Érdemes ezért a biztosítási feltételek apró betűs részeit is alaposan átolvasni.