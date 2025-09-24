2021 májusában lépett életbe a Büntetőtörvénykönyv azon módosítása (a 239./B paragrafus), amely jócskán szigorította az eltiltás hatálya alatti járművezetés szankcióját. Eszerint ha valaki az ellene kiszabott szankciók ellenére is volán mögé ül, akár börtönbe is kerülhet, maximum három évre – írta a Pénzcentrum.

Az Országos Rendőr-főkapitányság a lap kérdésére azt közölte, hogy tavaly 3079 eljárás indult eltiltás hatálya alatti járművezetés miatt, míg idén augusztusig 1924 esetet regisztráltak. 2021-ben 1216, 2022-ben 3188, 2023-ban pedig 3391 esetben indult eljárás a szóban forgó bűncsekekmény miatt, azaz összességében a szigorítás érvénybe lépése óta csakem 13 ezer esetben kaptak el eltiltás alatt vezetőket.

Ha valakinek bevonják a jogosítványát, nem elég kivárni az eltiltás idejét: a visszakapáshoz kötelező utánképzésen kell részt vennie. Ez kötelező azoknak, akiket a bíróság vagy a szabálysértési hatóság közlekedési szabálysértés miatt legalább hat hónapra eltiltott a vezetéstől, akiket a bíróság közlekedési bűncselekmény elkövetése miatt tiltott el, illetve akiknek a jogosítványát a pontrendszer alapján vonták be.

A vezetői engedélyt csak akkor adják vissza, ha az érintett igazolja, hogy az utánképzést elvégezte. Az utánképzés tartalma és hossza attól függ, hogy a sofőr milyen szabályszegést követett el – más feltételekkel kell visszaszereznie a jogosítványát annak, aki gyorshajtott, és máshogy, aki például ittas vagy bódult állapotban ült volán mögé.

