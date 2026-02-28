Kedden vaskos bírságcédulát kapott egy autós, ami minden bizonnyal nem marad meg számára kellemes emlékként.

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának járőrei február 24-én délelőtt az M1-es autópálya 158-as kilométer szelvényében ellenőriztek egy nemzetközi forgalomban közlekedő járműszerelvényt. A román rendszámú Dacia Duster egy olyan utánfutót vontatott, amelyen egy Opel Meriva és még négy darab IBC-tartály utazott.

A rendőrök az intézkedés során megállapították, hogy a járműszerelvény össztömege 1430 kilogrammal meghaladja a forgalmi engedélyébe bejegyzett maximális értéket. Az egyenruhások a román állampolgárságú járművezetőt a túlsúly megszüntetésére, és a szabályszegés elkövetése miatt 780.000 forint összegű közigazgatási pénzbírság megfizetésére kötelezték.