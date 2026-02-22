Szombaton reagált az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) a Vezess korábbi megkeresésére egy, az M1-es autópályán időről-időre elforduló probléma miatt. Mint ismeretes egyes kamionsofőrök a forgalmi sávban veszik ki a kötelező szünetet, amit a legtöbbször azzal magyaráznak, hogy a sávelhúzások és sávlezárások miatt sokszor annyi ideig áll a forgalom, hogy rákényszerülnek erre. Értesülésünket korábban a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének (MKFE) főtitkára, Árvay Tivadar is megerősítette. Ő felhívta a figyelmet arra, hogy amennyiben valaki nem veszi ki időben a pihenő idejét, az “túlvezetésnek” minősül, amiért több tízezer forintos pénzbüntetés járhat.

Az ÉKM válaszában emlékeztetett, hogy a közúti szállításra vonatkozó uniós rendelet szerint négy és fél óra vezetési időszak eltelte után a járművezetőnek legalább 45 perces megszakítás nélküli szünetet kell tartania, kivéve akkor, ha pihenő időt tart. Ez a szünet felcserélhető egy legalább 15 perces pihenővel, amelyet egy legalább 30 perces szünetnek kell követnie. A “szünet” olyan időszak, ami alatt a járművezető nem vezethet, nem végezhet semmi egyéb más munkát. A sofőrnek azt kizárólag a regenerálódásra, szellemi “felfrissülésre” szükséges fordítania.

“A rendelettel szövegéből adódóan jogellenes az a gyakorlat, miszerint a szünetet a járművezető a torlódásban veszi ki, hiszen azzal nem valósul meg a szünet célja. Az így eltöltött idő nem alkalmas arra, hogy a járművezető a két vezetési ciklus között regenerálódjon, így az nem tekinthető az EK rendelet szerinti szünetnek” – hívta fel a figyelmet az ÉKM a tájékoztatásában. Álláspontjuk szerint éppen ezért nem tolerálható az a gyakorlat, amikor valaki nem tart elegendő kötelező szünetet, és emiatt az eljáró hatóság joggal szabhat ki közigazgatási bírságot. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a forgalmi sávban történő várakozással a járművezető megsérti a KRESZ 34. § (4) bekezdés szerinti „(4) Autópálya és autóút úttestjén – a forgalmi okból szükséges megállást kivéve – megállni tilos” előírást is, amely szabálysértésnek minősül.

Okosabb útvonaltervezés

Az ÉKM szerint a hatályos szabályozás értelmében a járművezető – annak érdekében, hogy a gépjármű megfelelő megállóhelyre érhessen – eltérhet az EK rendelet 6–9. cikkben meghatározott, a minimális pihenőidőre vonatkozó követelményektől és maximális vezetési időtől. Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy a fuvarozó vállalkozásnak körültekintően kell megterveznie a járművezető biztonságos útját, figyelembe véve például a rendszeres forgalmi torlódásokat, az időjárási körülményeket és a megfelelő parkolóhely elérését, azaz oly módon kell megszerveznie a munkát, hogy a járművezető ne sértse meg a rendeletet.

A járművezetőnek szigorúan be kell tartania a szabályokat, és a maximális vezetési időtől kizárólag olyan rendkívüli körülmények váratlan felmerülése esetén térhet el, amelyek következtében a rendeletben foglaltakat csak a személyek, a jármű vagy a rakomány biztonságának veszélyeztetésével lehetne betartani. Ha a járművezető úgy ítéli meg, hogy el kell térnie a rendelet előírásaitól, de ezzel nem veszélyezteti a közlekedés biztonságát, akkor a megállóhelyre való megérkezéskor (a menetíró készülék adatrögzítő lapján, a menetíróból kinyomtatott lapon vagy a munkalapon, a Közösség bármelyik nyelvén) kézi bejegyzéssel fel kell jegyeznie az eltérés okát.

Vészleállóöblök kialakítása

Az ÉKM is megerősítette, hogy az M1 autópálya Budapest és Tatabánya közötti szakaszán jellemzővé vált, hogy a kamionosok a forgalmi sávban veszik ki a kispihenőjüket. “Ez elfogadhatatlan magatartás és rendkívül nagy forgalombiztonsági kockázattal jár, valamint az agglomerációból Budapestre bejáró lakosok számára olyan akadályoztatást jelent, amely jogos elégedetlenséget eredményez. A kamionos érdekképviseleti szervek arra hivatkoznak, hogy nincs megfelelő parkolóhely kapacitás az M1 autópálya ezen szakasza mellett, ezért kényszerülnek erre a szabálysértésre, amely szankciója sokkal kisebb, mint a vezetési idő túllépésének” – olvasható az ÉKM állásfoglalásában.

A minisztérium szerint a fuvarozói érdekképviseleti szervek javasolták, hogy a vészleálló öblök legyenek meghosszabbítva (körülbelül 3 kamion hosszának megfelelően) annak érdekében, hogy a rövid 15 perces pihenőidőt a járművezetők ezeken a helyszíneken is ki tudják venni. A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF) megvizsgálta a javaslatot, a szükséges tervmódosításokat megtette. Az ÉKM viszont mérlegelte a közlekedésbiztonsági szempontokat és úgy döntött nem támogatja a vészleálló öblök kialakítását, éppen ezért nincsenek is tervben ilyen változtatások végrehajtása. Az ÉKM szerint a “leálló öblökben történő hosszú idejű várakozás balesetveszélyesnek tekinthető”.

Megoldás a problémára

A minisztérium szerint van megoldás arra, hogy a kamionosok ne a forgalmi sávban vegyik ki a szünetet. A szaktárca felhívta a figyelmet arra, hogy a pihenőhelyek kapacitását megvizsgálva, az szakmai álláspont alakult ki, hogy az M1 autópálya mellett megfelelő számban, sűrűségben és kapacitással áll rendelkezésre ingyenes parkolóhely, azonban azokat a napi vagy heti pihenőidőt eltöltő kamionosok foglalják el. Korábban pilot projekt jelleggel az Óbarok pihenőhelyen lett bevezetve korlátozott parkolási övezet 2 órás időtartammal. (Ilyen megoldást más országokban is alkalmaznak az autópályák melletti parkolóhelyek parkolás-szabályozására.)

Mindezek alapján az M1 autópálya Budapest és Tatabánya közötti szakaszán meglévő pihenőhelyeken a tehergépjárművek várakozási lehetőségeinek módosítása szükséges. A 2 órát meghaladó időtartamú tehergépkocsi parkolásra az autópálya mellett megfelelő kapacitás áll rendelkezésre kereskedelmi szolgáltatásként. Az érintett pihenőhelyek az alábbiak:

• Budaörsi pihenőhely,

• Sasfészek-tó pihenőhely,

• Zsámbéki pihenőhely,

• Óbarok pihenőhely,

• Turul pihenőhely.

A minisztérium szerint az M1 Budapest–Tatabánya szakaszán a pihenőhelyek parkolási rendjét azért kellene módosítani, mert bár elegendő ingyenes hely áll rendelkezésre, azokat a helyeket a hosszú pihenőt tartó kamionosok foglalják el. Éppen ezért a 2 órán túli várakozásokat a kereskedelmi (“fizetős”) parkolókba terelnék.