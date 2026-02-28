Egy autós nem adott elsőbbséget egy gyalogosnak február 27-én Budapest IX. kerületében, a Mester utcában a Szent István Kórháznál a zebrán. A szabálytalanságot egy arra járőröző fővárosi rendőrpáros észlelte, és meg akarták állítani a járművet, azonban az autó sofőrje a megkülönböztető fény- és hangjelzés ellenére megállás helyett továbbhajtott – olvasható a rendőrség közleményében.

A járőrök az autót követni kezdték, így azt is látták, amikor a menekülő sofőr a Fék utcánál újabb szabálytalanságot elkövetve balra fordult a Népliget irányába, ahol ismét egy kanyarodás közben a sínekre hajtott. Ekkor az autót a padka megdobta, és az úttestre visszatérve három autónak nekiütközött. Az egyik autóban egy ember könnyebben megsérült, őt a mentők kórházba vitték.

a videó a hirdetés után indul

A balesetet okozó járműből négy ember kiszállt és elfutott. A jármű sofőrjét a Nemzeti Közszolgálati Egyetem két hallgatója egy közeli buszmegállóban megállította, majd átadták a rendőröknek.

A 24 éves férfi szintén könnyű sérülést szenvedett, a mentők őt is kórházba vitték. Az anyósülésen utazó férfit egy arra járó állította meg és tartotta vissza a rendőrök megérkezéséig. A 22 éves férfinél az intézkedés során kábítószergyanús anyagot találtak.

Mindkét fiatalember vonatkozásában felmerült az ittasság, illetve a kábítószer-fogyasztás gyanúja. A jármű további két utasát a rendőrök keresik.

A rendőrség nemrég árulta el a Vezessnek, mik az autós üldözés szabályai: