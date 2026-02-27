Rengeteg magyar autós kirándul a szomszédos Ausztriában, és a négykerekű mellett saját vagy bérelt egyéb eszközökkel is felfedezik a vidéket. Nekik idén figyelni kell, mert változnak a törvények: az elektromos rollerek és az e-bike-ok a jövőben járműnek minősülnek.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a rollereseknél zéró tolerancia lép életbe az utas- és csomagszállítás terén – egyedül kell utazni, teher nélkül. Szintén húsbavágó változás, hogy a megengedett véralkoholszint a korábbi 0,8 ezrelékről 0,5 ezrelékre csökken, így egy korsó sör után már rizikós kormány mögé, pontosabban rúd mögé állni.

A fiatalok védelme is hangsúlyt kapott: 16 éves korig kötelezővé válik a bukósisak viselése a rollereseknek, míg e-bike használata esetén a 14 év alattiak számára írják elő ugyanezt. Bár nem teljesen új szabály, a turisztikai szezonban érdemes kiemelten figyelni rá: az osztrák erdőkben továbbra is szigorúan tilos a kerékpározás.

Nemcsak Ausztriában, Svájcban is változott a jogszabályi környezet. 2026 januárjában elindult a gépjármű-regisztráció digitalizációja, és szigorodtak a forgalmi engedélyek kiadásának környezetvédelmi feltételei.

A hivatásos sofőröknek érdemes figyelniük arra, hogy a nemzetközi árufuvarozásban július 1-jétől a 2,5 tonna feletti járművek vezetőire új munka- és pihenőidő-szabályok vonatkoznak. Ezen felül a modern funkciók szabályzását is megejtették: még 2025 márciusában megteremtették az automatizált vezetés jogi kereteit, így tisztázódtak az autópályás vezetéssegítő rendszerek és az önvezető parkolási rendszerek használatának mindennapi feltételei.

