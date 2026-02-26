Viszonylag friss résztvevő a Dacia a terepraliban, azonban igen hamar a csúcsra értem, köszönhetően annak, hogy Nasszer al-Attijah az ő versenygépükkel nyerte meg a 48. Dakar-ralit. Kapott is az alkalmon az autógyártó, és ünnepi köntösbe öltöztettek ötszáz Dustert.

Ezzel meg is született a Dacia Duster Spirit of Sand nevű, limitált kiadású modellváltozat. Az alapot az extreme kivitelű, vagyis a csúcsfelszereltségű Dusterek adják, melyet feldobtak némi terepes matricázással, rézbarna díszítőelemekkel, fekete 17 colos könnyűfém felnikkel. Ezeket a Dustereket bátrabban terepre lehet vinni, ugyanis a motor és a sebességváltó 6 mm vastag alumínium burkolatot kapott, védve a különféle viszontagságoktól.

A beltérben nem kell lemondani a komfortról. Automata klíma, adaptív sebességtartó, ülés-, kormány- és szélvédőfűtés teszi kényelmesebbé a terepjárást, míg biztonságosabbá a radarok, illetve a 360 fokos kamera, mely négy képből rakja össze a teljes körpanorámát.

Motorfronton nem lehet válogatni a különkiadásnál: mindegyik Spirit of Sand a még mindig egyedülállónak számító LPG-vel is üzemeltethető összkerekes hibridrendszert kapja. Hybrid-G 150 4×4 hajtáslánc 1,2 literes belső égésű motorja akár 140 lóerőt, a hátsó tengelyre szerelt villanymotor maximum 31 lóerőt (23 kW) ad le; a rendszerteljesítmény 154 LE. A kettős üzemű benzin/LPG motor legnagyobb forgatónyomatéka 230 Nm, a villanymotoré 87 Nm. Az ehhez tartozó sebességváltó egy hatfokozatú duplakuplungos egység, amely a Daciánál először a kormányról kapcsolható.

A hátsó tengelyen lévő, 48V-os villanymotor kétfokozatú erőátvitelt alkalmaz. Kis sebességnél az első fokozatot alkalmazza a villanymotor, így a hajtás és a regeneratív fékhatás egyaránt erősebb, nagyobb tempónál a hosszabb áttételt használja a rendszer, egészen 140 km/óráig. A villanymotor teljesen leválasztható a tengelytől, azaz az autó elsőkerék-hajtású üzemben is használható, ha pl. egyenletes sebességgel haladunk az autópályán; ilyenkor kevesebb súrlódással, így takarékosabban autózhatunk. Tapadásvesztéskor azonnal automatikusan visszakapcsol a hátsó kerekek hajtása.

Aki ilyen modellre vágyik, annak mindenképp át kell lépnie az országhatárt, ugyanis az ötszáz példány mindegyikét a Dacia Romániában kínálja, kizárólag online. A megrendeléseket március 31-ig várják a 28 990 eurós (10,88 millió forintos) autóra, melyekből az első példányok már áprilisban landolhatnak a vásárlóknál.