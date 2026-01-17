Ugyan a szombati utolsó szakaszt kilencedikként zárt, Nasszer al-Attijah nyerte a 48. Dakar-ralit. Az 55 éves katari versenyző – aki 2012-ben a londoni olimpián bronzérmes lett skeetben – hatodszor bizonyult a legjobbnak, korábban 2011-ben, 2015-ben, 2019-ben, 2022-ben és 2023-ban nyert. Ezúttal Daciával ért fel a csúcsra, míg a tavaly bemutatkozott gyártónak ez volt az első győzelme a tereprali-viadalon.
Az előnyéből végül közel tíz percet őrzött meg Nani Romával szemben. A Janbu környéki etapot a Romához hasonlóan Forddal versenyző Mattias Ekström nyerte, aki harmadik lett összesítésben.
Eltévedt az éllovas a motorosoknál
A motorosoknál drámaian alakult a zárószakasz: a több mint háromperces előnnyel az élről kezdő, korábbi kétszeres győztes Ricky Brabec ugyanis eltévedt, Luciano Benavides pedig ezt kihasználva két másodperccel megelőzte összetettben.
Ez a legkisebb különbségű siker a verseny történetében, Benavides pedig először diadalmaskodott.
A KTM-mel versenyző dél-amerikai motoros – akinek bátyja, Kevin 2021-ben és 2023-ban megnyerte a Dakart – második lett a 105 kilométeres távon, míg Brabec tizedikként ért be Hondájával, miután hét kilométerrel a cél előtt elvétette az útvonalat. A szakaszon és összetettben is Tosha Schareina lett a harmadik.
A szatmárnémeti születésű és pályafutása 16. Dakarján részt vett Gyenes Emánuel a zárószakaszon a 26. helyen végzett, az összetettben pedig 25. lett.
Eredmények – 13. (utolsó) szakasz, Janbu-Janbu, 105 km:
Autósok:
- Mattias Ekström, Emil Bergkvist (svéd, Ford) 46:14 p.
- Sebastien Loeb, Edouard Boulanger (francia, Dacia) 8 másodperc hátrány
- Henk Lategan, Brett Cummings (dél-afrikai, Toyota) 13 mp. h.
Az összetett végeredménye:
- Nasszer al-Attijah, Fabian Lurquin (katari, belga, Dacia) 48:56:53 óra
- Nani Roma, Alex Haro (spanyol, Ford) 9:42 perc hátrány
- Ekström, Bergkvist 14:33 p. h.
Motorosok:
- Edgar Canet (spanyol, KTM) 49:03 p.
- Luciano Benavides (argentin, KTM) 6 mp. h.
- Tosha Schareina (spanyol, Honda) 47 mp. h.
…26. Gyenes Emánuel (romániai, KTM) 9:57 p h.
Az összetett végeredménye:
- L. Benavides 49:00.41 óra
- Ricky Brabec (amerikai, Honda) 2 mp. h.
- Schareina 25:12 p h.
…25. Gyenes 10:20:06 óra hátrány