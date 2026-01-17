Ugyan a szombati utolsó szakaszt kilencedikként zárt, Nasszer al-Attijah nyerte a 48. Dakar-ralit. Az 55 éves katari versenyző – aki 2012-ben a londoni olimpián bronzérmes lett skeetben – hatodszor bizonyult a legjobbnak, korábban 2011-ben, 2015-ben, 2019-ben, 2022-ben és 2023-ban nyert. Ezúttal Daciával ért fel a csúcsra, míg a tavaly bemutatkozott gyártónak ez volt az első győzelme a tereprali-viadalon.

Az előnyéből végül közel tíz percet őrzött meg Nani Romával szemben. A Janbu környéki etapot a Romához hasonlóan Forddal versenyző Mattias Ekström nyerte, aki harmadik lett összesítésben.

Eltévedt az éllovas a motorosoknál

A motorosoknál drámaian alakult a zárószakasz: a több mint háromperces előnnyel az élről kezdő, korábbi kétszeres győztes Ricky Brabec ugyanis eltévedt, Luciano Benavides pedig ezt kihasználva két másodperccel megelőzte összetettben.

Ez a legkisebb különbségű siker a verseny történetében, Benavides pedig először diadalmaskodott.

A KTM-mel versenyző dél-amerikai motoros – akinek bátyja, Kevin 2021-ben és 2023-ban megnyerte a Dakart – második lett a 105 kilométeres távon, míg Brabec tizedikként ért be Hondájával, miután hét kilométerrel a cél előtt elvétette az útvonalat. A szakaszon és összetettben is Tosha Schareina lett a harmadik.

A szatmárnémeti születésű és pályafutása 16. Dakarján részt vett Gyenes Emánuel a zárószakaszon a 26. helyen végzett, az összetettben pedig 25. lett.

Eredmények – 13. (utolsó) szakasz, Janbu-Janbu, 105 km:

Autósok:

Mattias Ekström, Emil Bergkvist (svéd, Ford) 46:14 p. Sebastien Loeb, Edouard Boulanger (francia, Dacia) 8 másodperc hátrány Henk Lategan, Brett Cummings (dél-afrikai, Toyota) 13 mp. h.

Az összetett végeredménye:

Nasszer al-Attijah, Fabian Lurquin (katari, belga, Dacia) 48:56:53 óra Nani Roma, Alex Haro (spanyol, Ford) 9:42 perc hátrány Ekström, Bergkvist 14:33 p. h.

Motorosok:

Edgar Canet (spanyol, KTM) 49:03 p. Luciano Benavides (argentin, KTM) 6 mp. h. Tosha Schareina (spanyol, Honda) 47 mp. h.

…26. Gyenes Emánuel (romániai, KTM) 9:57 p h.

Az összetett végeredménye: