Tovább emelkednek a hazai üzemanyagárak szerdán. Ez a benzin esetében három forintot jelent, míg a gázolaj újabb négy forinttal lesz drágább literenként.

A Holtankoljak.hu adatai szerint a kutak érvényesítették áraikban a keddtől érvényes áremelést.

A 95-ös benzin aktuális átlagára 563, míg a gázolajé 583 forint.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai alapján Magyarországon a 95-ös benzin átlagára januárban 555 forint volt, ami négy forinttal, azaz 0,7 százalékkal alacsonyabb a szomszédos országok 559 forintos átlagértékénél. A régió országaiban a januári átlagár 540 forintot tett ki, a magyar ár 2,8 százalékkal, vagyis 15 forinttal magasabb volt ennél.

A gázolaj januári átlagára Magyarországon 570 forint volt, ami három forinttal, 0,5 százalékkal alacsonyabb a szomszédos országok 573 forintos átlagértékénél. Az 552 forintos régiós átlagárat 18 forinttal, 3,3 százalékkal meghaladta a gázolaj hazai átlagára.