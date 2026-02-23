Kedden emelkedik az üzemanyagok nagykereskedelmi ára: a benzin esetében négyforintos emelés jön, míg a gázolaj öt forinttal drágul.

Ekkora árváltozást jó eséllyel érvényesítenek a kutak.

A Holtankoljak.hu adatai szerint a múlt heti árváltozások után a benzin aktuális átlagára 560 forint, míg gázolajat átlagosan 578 forintért lehet tankolni.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai alapján Magyarországon a 95-ös benzin átlagára januárban 555 forint volt, ami négy forinttal, azaz 0,7 százalékkal alacsonyabb a szomszédos országok 559 forintos átlagértékénél. A régió országaiban a januári átlagár 540 forintot tett ki, a magyar ár 2,8 százalékkal, vagyis 15 forinttal magasabb volt ennél.

A gázolaj januári átlagára Magyarországon 570 forint volt, ami három forinttal, 0,5 százalékkal alacsonyabb a szomszédos országok 573 forintos átlagértékénél. Az 552 forintos régiós átlagárat 18 forinttal, 3,3 százalékkal meghaladta a gázolaj hazai átlagára.