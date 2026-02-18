A katalógusfotókon, a beállított műtermi felvételeken minden autó a legjobb formáját nyújtja. Az Euro NCAP töréstesztjein készített fényképek már egy borúsabb valóságot ábrázolnak: eltorzulnak a gondosan megrajzolt ívek, elporladnak a jellegzetes hűtőmaszkok, miszlikbe törnek a márkát azonosító fényszórók.

Persze ilyenkor is akadhat néhány meghatározó részlet, díszítés vagy más, karakteres stíluselem, ami alapján az igazán profik meg tudják mondani, hogy milyen modellt törtek össze a biztonsági vizsgálaton. A kérdés csak az: te igazán profi vagy?

Kattints az alábbi képre, és teszteld tudásodat!