Egy 48 éves paksi férfi 2015. július 29-én este 8 óra körül hagyta el az otthonát, majd autójával ismeretlen helyre hajtott. Késő este még telefonált a feleségének, de hollétét nem árulta el, azután a telefonja nem volt többet elérhető, nem adott magáról életjelet.

A családtagok előbb maguk próbáltak a nyomára bukkanni, majd másnap bejelentették az eltűnését. A férfi felkutatására tett intézkedések, a széles körű adatgyűjtés és visszatérő ellenőrzések, kutatások nem vezettek eredményre. A kutatásokat a Szekszárdi Kutató-Mentő Egyesület több alkalommal is segítette.

Évekkel később, 2023 nyarán a Duna jobb partján, Paks külterületén a folyó partra vetette az eltűnt férfi által használt autó lökhárítóját, rajta az autó rendszámával. Ezt követően a Szekszárdi Kutató-Mentő Egyesület szonár segítségével átvizsgálta a Duna paksi szakaszát több kilométer hosszban.

Az igazi áttörés idén január 31-én történt, amikor a Szekszárdi Kutató-Mentő Egyesület sikeresen azonosította az autó helyét. Ezután február 9-én, a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat segítségével sikerült a mederfenéken, fejtetőn fekvő autót kiemelni. A több mint tíz éve elsüllyedt autót a Duna jobb partjának 1529,5 folyamkilométerénél találták meg, közel ötméteres mélységben.

A kiemelést követően megállapították, hogy a kocsi az eltűnt személy által használt és a paksi rendőrkapitányság által körözött autó. Az utasterében talált ismeretlen holttest azonosításához további szakértői vizsgálatok elvégzése szükséges. Az elsődleges orvosi vélemény alapján nem történt idegenkezűség. Az ügy vizsgálatát közigazgatási hatósági eljárás keretében folytatják.

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes lelkielsősegély-számot!