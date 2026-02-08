A Hyundai Motor és a Kia egy olyan rendszert fejleszt, amely ultra széles sávú (UWB) jeleket használ a közeli járművek, kerékpárok és gyalogosok valós idejű észlelésére, még akkor is, ha azok takarásban vagy akadályok mögött vannak – írja az Autoweek.

A Vision Pulse névre keresztelt rendszer hasonlóan működik, mint a radar vagy a LiDAR, de rádióhullámok vagy lézerek helyett rövid hatótávolságú, alacsony teljesítményű, nagyfrekvenciás UWB jeleket küld ki, és érzékeli a közelben lévő, UWB-kompatibilis eszközzel (például okostelefon, viselhető eszköz vagy hasonló nyomkövető) rendelkező tárgyakat (vagy személyeket), majd a jel útidejéből számítja ki azok pozícióját. A Hyundai és a Kia szerint a technológia nagyjából 100 méter sugarú körön belül 10 centiméteres pontossággal működik, és a kommunikációs sebessége 1-5 milliszekundum.

Az autógyártó szerint ez a pontosság lehetővé teszi a hatékony használatot sűrűn lakott városi környezetben, éjszaka vagy rossz időjárási körülmények között, miközben csökkenti a sokkal drágább érzékelőktől, például a LiDAR-tól való függőséget. A Hyundai/Kia Digital Key 2 rendszerrel már felszerelt járművek nem igényelnek utólagos felszerelést vagy további hardvert, mivel már rendelkeznek UWB-modulokkal.

A rendszer beépített algoritmusokkal is rendelkezik, amelyek egyszerre több, gyorsan mozgó objektumot is képesek követni, ami különösen hasznos a valós közlekedési helyzetekben. A Hyundai és a Kia szerint a felismerési pontosság kedvezőtlen körülmények között is 99% felett marad.

A Vision Pulse-t már tesztelik ipari környezetben, például a Kia dél-koreai PBV Conversion Centerében. Busan kikötőjében is terveznek kísérleteket hasonló céllal, hogy javítsák a biztonságot a logisztikai műveletek során. A Hyundai és a Kia kiemeli a katasztrófaelhárításban rejlő lehetőségeket is, például a romok alatt rekedt emberek felkutatásában.