Még 2024 novemberében történt, hogy egy autós a Volkswagen Passatjával felhajtott egy kiskunhalasi felüljáróra. Ezen az útszakaszon sem járda, sem a gyalogosok közlekedésére alkalmas útpadka nem volt – olvasható az Ügyészség oldalán.

Az út szélén egy kerékpáros tolta a biciklijét, az autó sofőrje azonban nem az utat, hanem a műszerfalat nézte, ezért elütötte gyalogost. A baleset következtében a sértett olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy – kórházi kezelése ellenére – a baleset napján életét vesztette.

Az ügy azért lett újra aktuális, mert a Kecskeméti Járási Ügyészség most halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt vádat emelt az autóssal szemben. A vizsgálatok szerint a baleset azért következett be, mert a vádlott megszegte azon KRESZ előírást, amely szerint a közúti közlekedésben részt vevő személy köteles úgy közlekedni, hogy a személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse.

A Kecskeméti Járási Ügyészség a férfit halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétségével vádolja és vele szemben végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett fogházbüntetés és közúti járművezetéstől eltiltás kiszabását indítványozza. A vádlott bűnösségéről a Kiskunhalasi Járásbíróság fog dönteni.

