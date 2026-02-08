Miután Vaughn Gittin Jr. cége, a Fordok sportosabbá tételére szakosodott RTR Vehicles elkészítette saját Mustang-átiratát, a cég egy másik emblematikus típusára összpontosítottak.

A Bronco marginális jelentőséggel bír Európában, hazájában annál nagyobb sztár – nem is a jelene, hanem a múltja miatt: 1965 és 1999 között öt generációja vívott ki magának rangot és nevet, és tett szert kultikus népszerűségre – és bizonyult nem mellékesen igen potens terepjárónak, amiről jó pár győzelem tanúskodik az „észak-amerikai Dakaron”, azaz a Baja 1000 terepralin.

Ezt a Ford is felismerte már, ezért két sportmodellt is épített az új generációs Broncóból. A Bronco Stroppe az 1960-as évek legendás versenyzője, Bill Stroppe hagyatékát mentette át egy limitált szériába, míg a Bronco Raptor egy kifejezetten sportcélokra épített, minden alkatrészében nagy igénybevételre méretezett, szélesített karosszériás, egyedi motorral szerelt csúcsváltozat.

Ezeknek a sportverzióknak támasztana most házon belüli konkurenciát az RTR Vehicles, és az általuk megfontoltan összerakott autó olyan jellemzőkkel bír, amelyhez másutt nem juthatunk hozzá.

Ilyen például a futómű, amely az emelt hasmagasságot a széria kerekekkel, 33 colos terepabroncsokkal és beadlock funkcióval kombinálja. Alapfelszerelés a HOSS futóműcsomag, akárcsak a Stroppe modellváltozatnál, de míg az kétajtós, az RTR négy oldalajtóval, hosszú tengelytávval rendelkezik.

És persze a lényeg: a 2.3 literes, soros négyhengeres turbómotor, amelynek köszönhetően a Bronco RTR jelentősen olcsóbb – és érezhetően könnyebb – lehet a 3.0 V6-ossal szerelt Raptornál. Viszont a kis motorhoz a nagynak a hűtési rendszerét társították, valamint beépítették az RTR turbólyukat kiküszöbölő vezérlő szoftverét. A kormányművet is a Raptortól vették át, biztos, ami biztos.

Említettük, hogy az RTR Vehicles azoknak akart élvezetes Broncót építeni, akik nem engedhetik meg maguknak a Raptor-változatot. A hírek szerint ez sikerülhet is: úgy tudjuk, 52 ezer dollártól indul az autó valamikor idén ősztől, míg a Bronco Raptor alapára említésre sem méltóan csekély mértékben marad el a 80 ezer dollártól – az utóbbi felől nézve több mint 25 százalék az árelőny! Ez persze senkit nem kötelez semmire, arról pedig amúgy sincs még hír, hogy Európában kapható lesz-e a Bronco RTR.