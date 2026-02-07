Akkor is hordoz magában veszélyeket az autóvezetés, ha az ember odafigyel és a szabályokat követve hajt, hiszen a nagy tömeg és a sebesség összeadódva komoly energiát hordoz. Ha valaki ezt fegyverként használja az nagyon veszélyes. Valami ilyesmi történt Győrben,

Az ügyészség beszámolója szerint az 57 éves nő 2024 őszén járművével Győrben közlekedett, amikor egy gyalogosátkelőhelyhez közeledve észrevette, hogy ott épp a családjával perben álló 48 éves sértett kel át.

A nő indulatossá vált, és járművét a sértett felé kormányozta, majd a kerékpárútra és a járdára is felhajtott, miközben azzal fenyegette, hogy megöli. A sértett az elütést csak úgy tudta elkerülni, hogy balra kitért a felé közeledő jármű elől. A vádlott ezután a járdáról a zebrán keresztül visszatért az úttestre.

A Győri Járási Ügyészség vádat emelt a terhelt ellen közúti veszélyeztetés bűntette miatt. Tettéért akár három évig terjedő szabadságvesztés is kiszabható. Indítványozták azt is, hogy a bíróság az elkövetőt tiltsa el a közúti járművek vezetésétől.