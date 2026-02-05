A körkörös gazdaság specialistájával, a PreZero szervezettel lépett együttműködésre a BMW, hogy együtt kitalálják, hogyan tehető hatékonyabbá az újrahasznosítás az autóiparban.

Az újrahasznosítás alapvetően fontos és hasznos abból a szempontból, hogy csökkenti vagy megszünteti a hulladék-keletkezést. Az autóiparban azonban van egy másik stratégiai cél is: függetlenné tenni az iparági szereplőket a nyersanyagoktól, és megerősíteni a beszállítói láncot.

Itt elsősorban a ritka, költséges, nagy környezeti terheléssel kinyerhető, és/vagy gazdasági vagy politikai korlátozás alá eső anyagok visszaforgatása hozhat változást az autóipar és a beszállítói lánc működésében.

A járművek első életciklusának a végén az alkatrészeket a lehető legnagyobb mértékben újra felhasználják, azaz felújítást követően ismét beépítik egy következő modellbe. Ezt követik az olyan, innovatív újrahasznosítási folyamatok, amelyek a jelenleginél nagyobb arányban tudják visszanyerni a nyersanyagokat – például acélt, alumíniumot, műanyagokat és természetesen az akkumulátorok alkotóelemeit. Ilyen folyamatokra egyelőre nem tudunk példát mondani, hiszen pont az ilyen megoldások kifejlesztése az együttműködés célja, de tény, hogy a BMW már jelentős eredményeket ért el ilyen téren.

A végső cél pedig, hogy a BMW eleve ezeknek a recirkulációs folyamatoknak a figyelembe vételével tervezze, fejlessze és gyártsa autóit.