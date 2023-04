Új, államilag finanszírozott projekt keretében kutatja az autó körkörös gazdaságát a BMW-csoport, külön hangsúlyt fektetve az újrahasznosításra. A friss megállapodás keretében a bajor márka az újrahasznosító ipar mellett árufeldolgozókkal és tudósokkal fogott össze, azt kutatva, hogyan javíthatna a másodlagos nyersanyagok minőségén az elhasználódott járművek még használható részeinek újrahasznosításával.

A németországi Szövetségi Gazdasági és Klímaügyi Minisztérium összesen 6,4 millió euróval – ami a mostani árfolyamon több mint 2,4 milliárd forintnak felel meg – támogatja a Car2Car néven futó kezdeményezést, ami főként alumíniumra, acélra, műanyagra, rézre és üvegre összpontosít. Ezeket az anyagokat a jövőben innovatív szétszerelési és automatizált válogatási technológiával akarják szortírozni, hogy az eddiginél is nagyobb mennyiséget lehessen újból, további autók gyártásához hasznosítani.

Célkitűzés is tartozik a nagyívű projekthez: az eddigi 30-ról 50 százalékra növelné új modelljeiben a másodlagos anyagok arányát a BMW. Mi több, a németek új autóikat már annak figyelembe vételével tervezik, hogy mekkora a felhasznált anyagok újrahasznosíthatósága.

A környezetvédelmi kampány kezdeti fázisához 500 elhasználódott járművet biztosít a cégcsoport, és nemcsak BMW-ket, de Miniket, belső égésű motorral szerelt Rolls-Royce-okat, sőt, még plug-in hibrid és tisztán elektromos hajtású autókat is. Többek között azt is megvizsgálják a folyamat során, hogyan változik az újrahasznosított, másodlagos anyagok minősége.

Mindebben pedig az elmúlt hónapokban, években sokat emlegetett mesterséges intelligencia is szerepet kap. Kézi munkával ugyanis nagyobb volumenű humánerőforrást igényelne az újrahasznosítási eljárás, ami többek között az anyagtisztaság csökkenéséhez, elvesztéséhez vezetne, tehát csak az alkatrészek minimális részét lehetne újra életképessé varázsolni. Ezt szem előtt tartva az eddig manuálisan elvégzett feladatokat, például a bontást végezné mesterséges intelligencia, ami részben, de akár teljes egészében is automatizálható a robottechnika alkalmazásával.

Az anyagok azonosításához és az azt követő fázisokhoz szenzortechnológiát vetnének be a BMW-nél. Ez amellett, hogy alkalmas acél- és alumíniumötvözetek felismerésére, abban is segít, hogy sokkal nagyobb anyagtisztaságú másodlagos anyagokat lehessen előállítani, miközben a folyamat kevesebb erőfeszítést igényel.

Persze, a BMW más klímavédelmi konzorciumokban is érintett, mint például a Future Sustainable Car Materials (FSCM). A cél ez esetben is hasonló, tehát a másodlagos anyagok fenntartható felhasználása, továbbá a felhasznált nyersanyagok ökolábnyomának csökkentése. Közismert, hogy a német autógyártó a járművek tényleges újrahasznosítása szempontjából is kardinális előkészítő munkát végez. Az autóiparban egyedüliként üzemeltet saját újrahasznosító központot, mely már lassan 30 éve, 1994 óta működik, és évente akár 10 ezer jármű feldolgozására is képes.