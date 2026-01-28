Az egymillió forint alatti használt autók iránti érdeklődés 2025-ben is kiemelkedően magas volt a Használtautó.hu oldalain. Bár az előző évhez képest több modellnél mérsékelt visszaesés látható az érdeklődések számában, az egymillió forint alatti kategória továbbra is nagyságrendekkel meghaladja más ársávok forgalmát.

Ez a kategória változatlanul a piac egyik legélénkebb szegmense, ahol az eladók gyors és tömeges érdeklődésre számíthatnak. 2025-ben a legtöbb érdeklődés az Opel Astra hirdetéseire érkezett ebben a kategóriában: közel 94 ezer érdeklődést regisztráltak, miközben a modellből több mint 11 ezer aktív hirdetés volt elérhető.

Egy évvel korábban még a Suzuki Swift vezette a rangsort, amely 2025-re ugyan visszacsúszott a második helyre, de továbbra is 86 ezer feletti érdeklődőt vonzott. A Swift továbbra is az egyik legolcsóbb modell a mezőnyben: az átlagár 2025-ben is 400 ezer forint alatt maradt, és az alacsony belépési ár önmagában is erős vonzerőt jelent ebben a szegmensben.

Az élmezőnyben 2024 után tavaly is stabilan jelen volt a Ford Focus és a Volkswagen Golf, amelyeknél 2025-ben 55 ezer és 49 ezer érdeklődőt számoltak össze. Ezeknél a modelleknél az átlagár jellemzően 500–600 ezer forint között mozog, esetükben a nagyobb méretért vagy az erősebb motorválasztékért hajlandók magasabb összeget fizetni az érdeklődők.

A lista további helyein olyan típusok szerepeltek, mint az Opel Corsa, a Škoda Fabia vagy a Volkswagen Polo, amelyekkel együtt az egymillió forint alatti kínálat a kisautóktól a kompakt modellekig gyakorlatilag a teljes palettát lefedi. Az átlagos futásteljesítmény sok modellnél 200 vagy akár 300 ezer kilométer felett járhat, az átlagéletkor pedig jellemzően 20-24 év közé esik.

Mindez azonban nem csökkenti érdemben az érdeklődést, hiszen a vásárlók elsősorban elérhető árú, használható autót keresnek, nem pedig fiatal, drága modelleket.