Szűrjük jól a kínálatot!

Egy használt autónak lehetnek problémás és jobban működő motorjai, előnyösen módosított évjáratai, vonzó és kockázatos felszereltségű verziói stb. Ezért fontos megismerni a típust, amire kivetjük a hálónkat. Aki túlságosan sokféle autót néz, nem tud felkészülni az adott kocsira jellemző problémákból, szerviztapasztalatokból.

Felesleges túl sok kritérium alapján szűrni, mert nem ritkák a pontatlanul kitöltött hirdetések. Például van eladó, aki az aktuális Mazda6-ot hirdeti légkondicionáló nélkül vagy a Használtauto.hu-n a Mercedes-Benz 2009 utáni E-osztályára rákeresve a klímaberendezés bekattintásával több tucat autó eltűnik a felhozatalból, jóllehet már ez az elődükben is magától értetődő volt. Lényeges, hogy a használtautó-hirdetési oldalak találatait kezeljük óvatosan! A felszereltség sokszor pontatlan vagy szándékosan megtévesztő, mert az autóban valójában nincs is tempomat, ülésfűtés vagy navigáció – mutat rá anyagában a CarNet.

Ne a tömeg után menj!

A használt autók világában is vannak sztárok. Ezek az autók minimális ráfordítással, a neten keresgélve visszaköszönnek ajánlott típusként, így sokakhoz eljutnak. Többnyire valóban jó autók, de az erős kereslet felhajtja a rossz állapotú példányok árát is, ami igaz például a Honda Jazzre, a Hyundai i30-ra vagy a Kia Cee’dre és nagyon sok Toyotára.

Azonos áron a sztárolt autókból óhatatlanul elhasználtabb, gyengébben felszerelt, hiányosabban karbantartott autót kapni, mint egy szerényebb nimbuszú márka hasonlóan jó autójából. Hogy konkrétabbak legyünk, a példa kedvéért ugyanabból a pár millió forintból jobb állapotú III-as Renault Mégane-t lehet venni, mint Toyota Corollát. Az autók minősége, tartóssága, megbízhatósága közötti különbségek jóval kisebbek, mint 20 vagy 30 éve voltak.

Élj a tudással!

Érdemes használtautó-vásárlás előtt tanácsot kérni felkészült és segítőkész szakértőktől, akik rengeteg autót átvizsgáltak, felértékeltek, ismerik az eltérő igényeket, élethelyzeteket. Velük kikristályosodik, hogy milyen használt autó lehet a legjobb választás.

Mennyit szabad kockáztatni?

Jobb előre végiggondolni, hogy a biztos jövedelmünkhöz képest mekkora ráfordítást és kockázatot ér meg egy használt autó. Egy rosszul kiválasztott félmilliós autón 500 ezer forintot lehet bukni, egy nem elég körültekintően megvett ötmillióssal viszont az előbbi összeg tízszeresét kockáztatjuk.

Mindig legyen tartalék

Tartja magát egy mondás, miszerint egy használtan vett autóra az első évben újkori ára tíz százaléka fog rámenni, ha nincs tip-top állapotban. Ha nem is fillérre így alakul, a bölcsességet jegyezzük meg belőle: az egyszerűbb technikájú, szerényebb felszereltségű autók műszaki színvonala jóval kisebb ráfordítással szintre hozható, mint a felsőkategóriás, sokkal fejlettebb autóké. Nem véletlen, hogy a használt luxusautók az újkori áruk töredékéért kaphatók és 15-20 évesen értékük a kisautók árszintjén mozog. A használtautó-piac nagyrészt a várható kiadások és a fenntartási költségek alapján árazza be a nagyszériás autókat.

Mit érdemes megkérdezni?

Legtöbbször telefonbeszélgetés vagy üzenetváltás előzi meg a szemlét. Ebben érdemes előre tisztázni, hogy ki az autó tulajdonosa, meddig érvényes a műszaki vizsga, mit javítottak meg a közelmúltban, mire kell áldozni a közeljövőben, vannak-e számlák legalább a beépített alkatrészekről, amivel a garancia érvényesíthető. Érdekes kérdés, hogy mi az eladás oka, még akkor is, ha a valódi ok az, hogy most kellene sokat költeni egy autóra.

Állapotfelmérés és helyszíni átvizsgálás

Egy vevő óhatatlanul kiszolgáltatott helyzetben van használtautó-vásárláskor. Az autókereskedő többnyire jobban ért az autókhoz, a saját autóját áruló magánember pedig ismeri a kocsit, pontosan tudja, milyen hibák megoldását halogatta, mire nem áldozott. Az erőviszonyok kiegyenlítésében segíthet az autó helyszíni átvizsgálása mobil állapotfelmérőkkel vagy az állapotfelmérés egy szervizben.

Fontos azonban előre közölni az eladóval, hogy ha nem derül ki fajsúlyos hiba, mennyit ér meg az autó a vevőnek. Ne az állapotvizsgálat után szembesüljön azzal a tulajdonos, hogy a vevőjelölt számára elfogadhatatlan összegben gondolkodik. A márkaszervizes átvizsgálással nemcsak az autó aktuális állapotáról tudható meg, amit tudni kell, nem csak a hibatároló kiolvasása történik meg, de jobban ráláthatunk az autó múltjára is. Az akár külföldön elvégzett garanciális beavatkozások értékes információk a futásteljesítmény valódiságának megítéléséhez.

Mennyit fogyaszt?

Egy autó fenntartási költségeinek meghatározó tényezője a fogyasztás. A mérvadónak tekinthető átlagfogyasztás megismeréshez hasznos forrás a Spritmonitor.de adatbázisa, az itt összegzett tankolási naplókat számos magyar autós is tölti. Sokan hihetik az ellenkezőjét, de a mérések egyértelművé teszik, hogy az új generációs turbófeltöltéses benzines motorok a legtöbb estben lényegesen takarékosabbak a nagyobb hengerűrtartalmú, szívómotoros elődöknél.

Túl a látványon

Sokan túlértékelik az autók külsejét, mert annak állapotából következtetnek az autó karbantartottságára. A kettő között többnyire valóban van összefüggés, de egy minden sarkán meghúzott, itt-ott behorpasztott autó is lehet vonzó, ha a technikája jó. Egy fényszóró-polírozás, lökhárítójavítás, kisebb karosszériamunka után ugyanaz az autó egészen másképp festhet. Amennyiben ezek költsége tükröződik az árban, a kívülről viharvert, de műszakilag jó állapotú autókra sem kell nemet mondani.

Dönts határozottan!

Ha egy használt autó árban és állapotban is vonzó, többnyire gyorsan lecsap rá valaki. Muszáj tehát rátermetten dönteni. A gyors, de megalapozott döntést könnyebbé teszi, ha figyeljük a megjelenő hirdetéseket. Pár hónap alatt kialakul egy előérzet, hogy ez az autó ezért a pénzért, ilyen fotókkal hetekig fent lesz a webes hirdetések között vagy eltűnik két napon belül. A helyes döntéshez az is szükséges, hogy lássunk akár jóval olcsóbb és sokkal drágább modelleket is az adott típusból, még mielőtt a megcélzott autó szemléjére sor kerül. Ezért kell megnézni autókereskedésekben előre 3-5 hasonló autót, hogy a vételre kinézett autó értékét pontosabban meg lehessen ítélni.