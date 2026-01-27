Narendra Modi indiai miniszterelnök szerint számtalan új lehetőséget teremt 1,4 milliárd indiai és több százmillió európai számára az a megállapodás, amelyet az ország az Európai Unióval hozott tető alá.

Az egyezményt a világban máris “a megállapodások megállapodásának” tartják, kiemelve, hogy a világ bruttó hazai termékének (GDP) körülbelül 25 százalékát és a világkereskedelem harmadát fedi le.

Az EU részéről Ursula von der Leyen “minden megállapodások anyjának” nevezte az egyezményt, kiemelve, hogy “Európa és India történelmet ír.”

A megállapodás értelmében India fokozatosan csökkenti az importált autókra kivetett vámokat 110 százalékról 10 százalékra, legalább évi 250 ezer járműre vonatkozóan, az autóalkatrészekre kivetett vámokat pedig öt-tíz év elteltével teljesen eltörlik.

A megállapodást mind az uniós tagországoknak, mind pedig az Európai Parlamentnek is ratifikálnia kell ahhoz, hogy életbe lépjen.

India és az EU közötti kétoldalú kereskedelem értéke 2024-25-ben 136,5 milliárd dollár volt az indiai kereskedelmi minisztérium adatai szerint. A tárca hozzátette: a felek remélik, hogy ez az összeg 2030-ra mintegy 200 milliárd dollárra is nőhet.

Az EU tavaly a többi között Japánnal, Mexikóval és Indonéziával is kötött kereskedelmi megállapodásokat. Az Indiával zajló megbeszélések 2007-ben kezdődtek, 2013-ban felfüggesztették őket. Az egyeztetések végül 2022-ben indultak újra.