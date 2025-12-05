Míg nálunk a 12 éves használtautó általában a netre kerül eladásra vagy a családon belül vándorol tovább, Indiában egészen másfajta nyugdíjazást kapott egy négykerekű családtag.

Gudzsarát államban ugyanis nem a roncstelepre, hanem 4,5 méter mélyre, a föld alá küldték a szolgálati járművet – méghozzá olyan pompával, amit sok ember is megirigyelne.

Sanjay Polara, egy helyi építési vállalkozó úgy döntött, hogy méltó módon búcsúzik el hűséges társától, a család 12 éves autójától (a hírek szerint egyértelműen egy Suzuki Wagon R+ modellről van szó), amelyre nem egyszerű tárgyként, hanem valódi talizmánként tekintettek.

A szamádhi rituálé és a 4,5 méteres sír

A virágokkal és díszes füzérekkel felcicomázott járművet ünnepélyes menet kísérte a család birtokára. Itt már várta a számára előkészített, tekintélyes, mintegy 4,5 méter mély sírgödör. A búcsúztatás a hindu hagyományok, a szamádhi rituálé szigorú rendje szerint zajlott: mantrák kíséretében rózsaszirmokat szórtak a zöld lepellel letakart karosszériára, majd az autót munkagépek segítségével, óvatosan a mélybe engedték.

A kívülállóknak talán bizarrnak tűnhet az eset, de a tulajdonos számára ez a hála kifejezése volt. “Közel 12 éve vettem ezt az autót, és azóta jólétet és tekintélyt hozott a családnak” – magyarázta a szokatlan döntést Polara.

A vállalkozó szerint a jármű szerencsét hozott az üzleti életben és a magánéletben egyaránt, így másféle búcsú szóba sem jöhetett.

A ceremóniát nem aprózták el: a papok közreműködésével tartott szertartáson mintegy 1500 vendég vett részt. A szervezés és a vendégsereg megvendégelése átszámítva mintegy 4000 dollárba (kb. 1,6 millió forintba) került – ennyi pénzért Indiában már egész pofás használtautót lehetne kapni, de itt az eszmei érték döntött.

A történetnek azonban még nincs vége: a sírhely nem marad jelöletlen. A tervek szerint egy fát ültetnek a nyughely fölé, hogy az autó emléke az elkövetkező generációk számára is fennmaradjon, és tovább sugározza a szerencsét.