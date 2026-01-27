Folyamatosan vezeti be a mesterséges intelligenciát (MI) a gyártás és a logisztika terén az Audi. A cég egyre növeli saját felhőkapacitását, amellyel kiváltja az egyes üzemekben működő, helyi számítógépes rendszereket – a mai napig több mint ezer új ipari számítógép telepítését tette feleslegessé a rendszer bevezetése.

Az MI bevezetése elősegíti az intelligens, digitalizált üzemek létrehozását, amelyek nem csak személyre szabott támogatást biztosítanak az ügyfeleknek, de a fárasztó, repetitív feladatok terén egyre teljesebb mértékben robotokat alkalmaz, tehermentesítve az emberi dolgozókat.

A hagyományos automatizálási technológiákat az EC4P felhővel társítva leegyszerűsíthetők a folyamatok, csökkenthető az üzemek hardverigénye, és lerövidíthető az új folyamatok bevezetésének az időigénye.

A cég németországi üzemeiben például a dolgozók tájékoztatását koordinálja hatékonyabban a felhő: a gyártósori dolgozók központi forrásból, valós időben kapnak információt a soron következő jármű műszaki és felszereltségi adatairól, az esetleges regionális variációkról.

Az Audi A5 és A6 gyártósorán (Neckarsulm) pedig a távolból vezérelt, automatizált gyártási környezetet hoztak létre, ahol a helyi vezérlőegységek helyett a távolból irányítanak mindent – mintegy 100 robotot vezérel a felhő ezredmásodperces pontossággal.

A jövőben a hegesztőüzemben is bevezetik az EC4P felhőalapú vezérlést egy olyan rendszernél, amely a hegesztési fröccsenéseket azonnal észleli és megjelöli, majd egy robotkar késlekedés nélkül simára csiszolja a hibát – ez egy kifejezetten fárasztó és hosszadalmas feladat az emberi dolgozók számára.

További rendszerek között említhető az, amely a gyártási folyamatokat felügyeli, és villámgyorsan igazítja azokat, ha eltérést talál a normától, így biztosítva az egységesen magas gyártási minőséget, vagy a festőműhelyben dolgozó, mesterségesintelligencia-alapú szárítórendszer, amely a gyártás egyéb fázisainak tempójához igazítja a szárítási folyamatot, így gondoskodva arról, hogy fennakadás és késlekedés nélkül, hatékonyan és energiatakarékosan illeszkedjenek egymáshoz a folyamatok.

A mesterséges intelligencia az Audi Hungária tevékenységeire is hatással van: a győri leányvállalat az értéklánc egyes elemeinek folyamatos elemzésével határozza meg azokat a folyamatokat, amelyeknél előnyös lehet a digitalizáció fokozása.