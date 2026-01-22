Balesetről érkezett bejelentés a soproni rendőrkapitányságra január 20-án reggel, nem sokkal hat óra után. Egy Audi sofőrje a 8647-es úton áttért a bal oldali forgalmi sávba, ahol frontálisan ütközött egy Volkswagennel, amely lesodródott az útról és a vízelvezető árokba borult.

Az Audi is megpördült, majd sofőrje anélkül, hogy meggyőződött volna arról, hogy valaki megsérült-e, segítségnyújtás nélkül, gyalog elhagyta a helyszínt.

A soproni rendőrök azonnal megkezdték az elkövető felkutatását, kamerafelvételeket elemeztek, tanúkat hallgattak meg, és rövid idő alatt megállapították az elkövető kilétét. A vétkes sofőr végül jelentkezett a rendőrségen. Ott elmondta, hogy egy kölcsönkapott autóval okozta a balesetet, nincs jogosítványa, és el van tiltva a járművezetéstől.

A harmincéves fertőrákosi férfit – őrizetbe vétele mellett – kihallgatták segítségnyújtás elmulasztása és más bűncselekmények megalapozott gyanúja miatt. A rendőrség kezdeményezte a letartóztatását.