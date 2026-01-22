A havi 2600 euró (egymillió forint) alatti nettó jövedelmű háztartások mindössze 1,3 százaléka rendelkezett elektromos autóval vagy plug-in hibriddel -derült ki 2023-as németországi adatokból. Az 5 ezer eurót (1,9 millió forint) meghaladó nettó jövedelmű háztartások körében ez az arány már 13-13,4 százalék volt. Összességében a német háztartások 6 százaléka tartott ilyen járművet, miközben az összes háztartás mintegy 80 százalékának van személyautója.

A családi szerkezet szintén számít: a gyermekes párok gyakrabban választanak elektromos hajtású autót, mint a gyermektelen párok. A gyermekes párok 11,5 százaléka rendelkezett ilyen járművel, szemben a gyermek nélküli párok 7,5 százalékával. Az egyedül élők körében az arány mindössze 2,2 százalék volt.

A német szövetségi statisztikai hivatal, a Destatis szerint az alacsonyabb jövedelműek gyenge jelenléte az elektromosautó-piacon elsősorban a magas vételárakkal és a kedvező árú használt járművek szűk kínálatával magyarázható. Az elektromos autót vagy plug-in hibridet birtokló háztartások csupán 15,2 százaléka vásárolt használt járművet; a többség új autót vett vagy lízingelt.