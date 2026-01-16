Pedofil-bújtatónak nevezte Donald Trumpot, az Amerikai Egyesült Államok elnökét a Ford egyik dolgozója, bizonyos TJ Sabula.

Trump január 13-án Detroitban járt, és ennek apropóján ellátogatott a Ford gyártóüzemébe. Itt szólt be a 40 éves gyári munkás az elnöknek, aki meglehetősen nyersen reagált: a TMZ nevű szórakoztatóipari bulvárlap által megszerzett videofelvételen látható, ahogy kétszer is elhagyja a száját a klasszikus F- (magyarul B-) betűs felszólítás, majd végül az elnök be is mutatott az Epstein-akták nyilvánosságra hozatalának tempójával elégedetlen férfinak.

Az incidenst követően TJ Sabulát rövid úton felfüggesztették munkájából. Az autóipari dolgozók szakszervezete azonnal kiállt mellette, ahogy a társadalom egy jelentős része is: rövid időn belül két gyűjtést is elindítottak a javára egy ismert közösségi finanszírozási oldalon, és egy nap sem telt el, máris csaknem 700 ezer (más források szerint több mint 810 ezer) dollárt (232 / 270 millió Ft) dobott neki össze több mint 27 ezer ember. Egy egykori pankrátor, Jim Cornette egymaga ötezer dollárt (1,67 millió Ft) ajánlott fel a férfinak.