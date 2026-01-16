A szerdainál kevésbé homokos és gyorsabb 346 kilométeres szakaszon Ekströmék majdnem másfél perccel előzték meg a másodikként zárt Romain Dumas, Alex Winocq francia duót. A Ford hármas sikerét a Carlos Sainz, Lucas Cruz spanyol kettős tette teljessé, ők csaknem két és fél perccel voltak lassabbak a győztes svéd párosnál.

Az összetett élén álló al-Attijah viszont nem annyira a szakaszgyőzelemmel, mint inkább a végső sikerrel törődött, ennek megfelelően csak 17. helyen végzett az etapon a Daciával, de az összesített listát így is majdnem kilencperces előnnyel vezeti a Fordot kormányzó spanyol Nani Roma előtt.

A dobogós helyezést egyelőre a katari versenyző márkatársa, a kilencszeres rali-világbajnok Sebastien Loeb foglalja el, ő viszont jelentős, csaknem 19 perces hátrányban van a hatodik sikerére hajtó al-Attijah-hoz képest.

A motorosoknál a nyolcadik Dakarján részt vevő Howes pályafutása első szakaszsikerét aratta, ezzel ő a kilencedik amerikai motoros, aki diadalmaskodni tudott egy Dakar-etapon. Az összetettben ugyanakkor Benavides elcsípte az első helyet, de mindössze 23 másodperccel vezet az amerikai Ricky Brabec előtt, akinek pénteken még bőven lesz esélye megelőzni argentin riválisát.

Az összesítésben a harmadik pozíciót elfoglaló spanyol Tosha Schareina hátránya már több mint negyedóra Benavidesszel szemben. A szatmárnémeti születésű Gyenes Emánuel a szakaszt a 32. helyen zárta, az összetettben pedig a 25. pozíciót foglalja el.

11. szakasz, Bisa – al-Henakija, 346 km, autósok:

1. Mattias Ekström, Emil Bergkvist (svéd, Ford) 2:47:22 óra

2. Romain Dumas, Alex Winocq (francia, Ford) 1:22 perc hátrány

3. Carlos Sainz, Lucas Cruz (spanyol, Ford) 2:26 p h.

Az összetett állása:

1. Nasszer al-Attijah, Fabian Lurquin (katari, belga, Dacia) 44:39:59 óra

2. Nani Roma, Alex Haro (spanyol, Ford) 8:40 perc hátrány

3. Sebastien Loeb, Edouard Boulanger (francia, Dacia) 18:37 p h.

Motorosok:

1. Skyler Howes (amerikai, Honda) 3:09:02 óra

2. Adrien van Beveren (francia, Honda) 21 másodperc hátrány

3. Edgar Canet (spanyol, KTM) 1:15 perc h.

…32. Gyenes Emánuel (romániai, KTM) 36:36 p h.

Az összetett állása:

1. Luciano Benavides (argentin, KTM) 44:48:48 óra

2. Ricky Brabec (amerikai, Honda) 23 másodperc hátrány

3. Tosha Schareina (spanyol, Honda) 15:16 perc h.

…25. Gyenes 9:03:32 óra h.