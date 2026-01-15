A benzin nagykereskedelmi ára öt, míg a gázolajé hat forinttal emelkedik pénteken. Ez várhatóan a kutak eladási áraiban is érvényesülni fog.

A Holtankoljak.hu szerint a benzin aktuális átlagára 559, a gázolajé 571 forint.

