A benzin nagykereskedelmi ára öt, míg a gázolajé hat forinttal emelkedik pénteken. Ez várhatóan a kutak eladási áraiban is érvényesülni fog.
A Holtankoljak.hu szerint a benzin aktuális átlagára 559, a gázolajé 571 forint.
Napról napra kúszik felfelé a benzin és a gázolaj ára, pénteken nagyobb áremelés jön.
