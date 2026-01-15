A motorosoknál az ellenfelének segítő amerikai Ricky Brabec vette át a vezetést az etapon elért második helyezését követően.

Szerdán az idei viadal második maratoni szakaszának második felét kellett teljesítenie a mezőnynek, kedden ugyanis a résztvevőknek egy kijelölt táborhelyen, a sivatagban kellett tölteniük az éjszakát Vadi ad Davaszir és Bisa között. A 10. etapon az autósokra 420, a motorosokra 368 kilométernyi gyorsasági várt, hogy eljussanak Bisáig.

A verseny honlapja szerint Serradori 2020 után nyert újra szakaszt a Dakaron, amely egyben az első részsiker volt a Century versenyautókat biztosító dél-afrikai gyártó számára. A francia versenyző és navigátora, Loic Minaudier több mint hat perccel bizonyult gyorsabbnak al-Attijah és Fabian Lurquin kettősénél, amely ezzel együtt újra az élre állt az összesítésben, mégpedig 12 perces előnnyel a dél-afrikai Henk Lategan, Brett Cummings toyotás duóval szemben.

A motorosoknál Brabec 1 perc 37 másodperc jóváírást kapott, a 138-as kilométernél ugyanis megállt segíteni a KTM ausztrál versenyzőjének, Daniel Sandersnek, aki bukott. Brabec az időjóváírást követően második lett a szakaszon, az összetettben pedig az élre állt, 56 másodperccel megelőzve az argentin Luciano Benavidest.

Az összesítésben harmadik spanyol Tosha Schareina hátránya már majdnem 16 perc, míg Sanders végül 16. lett a szerdai etapon, az összetettben pedig negyedik, több mint 17 és fél perc lemaradással. A szatmárnémeti születésű Gyenes Emánuel szerdán a 37. pozícióban végzett, összesítésben pedig a 26. helyen áll.

10. szakasz, Bivouac Refuge-Bisa, autósok:

1. Mathieu Serradori, Loic Minaudier (francia, Century) 4:48:27 óra

2. Nasszer al-Attijah, Fabian Lurquin (katari, belga, Dacia) 6:12 perc hátrány

3. Sebastién Loeb, Edouard Boulanger (francia, Dacia) 9:20 p h.

Az összetett állása:

1. al-Attijah, Lurquin 41:39:50 óra

2. Henk Lategan, Brett Cummings (dél-afrikai, Toyota) 12 perc hátrány

3. Nani Roma, Alex Haro (spanyol, Ford) 12:50 p h.

Motorosok:

1. Adrien van Beveren (francia, Honda) 4:15:43 óra

2. Ricky Brabec (amerikai, Honda) 3:49 perc hátrány

3. Luciano Benavides (argentin, KTM) 4:04 p h.

…37. Gyenes Emánuel (romániai, KTM) 1:03:12 óra h.

Az összetett állása:

1. Brabec 41:35:13 óra

2. Benavides 56 másodperc hátrány

3. Tosha Schareina (spanyol, Honda) 15:43 perc h.

…26. Gyenes 8:31:29 óra h.