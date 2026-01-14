Egyre később cserélik le autójukat az európai tulajdonosok: míg 2017-ben 11,1 év volt az Európai Uniós személyautó-flotta átlagos élettartama, ez 2021-re elérte a 12 évet, 2024-re a 12,3-at. Az üzenet egyértelmű: mind több olyan autós van, aki nem tud, vagy nem akar újat venni régi autója helyett, a tinédzserkorú járművek karbantartása azonban az évek múltával egyre nagyobb figyelmet igényel.

Persze egy tizensok éves autónál már zsigerből nyúlunk az utángyártott alkatrészekhez, de fele ennyi idősen még sokaknak szóba jöhet(ne) a hivatalos, eredeti cseredarab, ha az árak versenyképesek (lennének.)

Ezt ismerte fel a Ford, amikor úgy döntött, számos 2019 előtt gyártott típusához mostantól olcsóbban adja a gyári alkatrészeket.

Harmincöt különböző típust érint a kezdeményezés, elsősorban személyautókat, de könnyű haszonjárművekhez is olcsóbban juthatunk bizonyos alkatrészekhez.

Olcsóbban ad alkatrészt régi autóihoz a Ford 6

Ford Transit Courier, 2014 – 2023

Európa szerte több millió autóról beszélünk, meglehetősen nagy piacról van tehát szó.

Több mint 6000 komponensre vonatkozik az áresés, elsősorban nem a kopásnak, hanem a sérülésnek kitett elemekre – ajtókat, lökhárítókat, kerékdobokat, hűtőradiátorokat, fényszórókat említ a Ford.

Olcsóbban ad alkatrészt régi autóihoz a Ford 7

Ford Mondeo, 2007-2012

A csökkenés mértéke elérheti a 25 százalékot, de pontosabbat egyelőre nem közölt a gyártó, az áresés vélhetően piaconként is eltérően érvényesül majd.

A Fordnak korábban is voltak már merész ötletei az alkatrészekkel kapcsolatban:

