Egyre később cserélik le autójukat az európai tulajdonosok: míg 2017-ben 11,1 év volt az Európai Uniós személyautó-flotta átlagos élettartama, ez 2021-re elérte a 12 évet, 2024-re a 12,3-at. Az üzenet egyértelmű: mind több olyan autós van, aki nem tud, vagy nem akar újat venni régi autója helyett, a tinédzserkorú járművek karbantartása azonban az évek múltával egyre nagyobb figyelmet igényel.

Persze egy tizensok éves autónál már zsigerből nyúlunk az utángyártott alkatrészekhez, de fele ennyi idősen még sokaknak szóba jöhet(ne) a hivatalos, eredeti cseredarab, ha az árak versenyképesek (lennének.)

Ezt ismerte fel a Ford, amikor úgy döntött, számos 2019 előtt gyártott típusához mostantól olcsóbban adja a gyári alkatrészeket.

Harmincöt különböző típust érint a kezdeményezés, elsősorban személyautókat, de könnyű haszonjárművekhez is olcsóbban juthatunk bizonyos alkatrészekhez.

Európa szerte több millió autóról beszélünk, meglehetősen nagy piacról van tehát szó.

Több mint 6000 komponensre vonatkozik az áresés, elsősorban nem a kopásnak, hanem a sérülésnek kitett elemekre – ajtókat, lökhárítókat, kerékdobokat, hűtőradiátorokat, fényszórókat említ a Ford.

A csökkenés mértéke elérheti a 25 százalékot, de pontosabbat egyelőre nem közölt a gyártó, az áresés vélhetően piaconként is eltérően érvényesül majd.

