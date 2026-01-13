A maratoni etap végén a résztvevőknek egy kijelölt táborhelyen, a sivatagban kell tölteniük az éjszakát Vadi ad Davaszir és Bisa között, ahol nincs külső szerviz. A versenyzők ugyanakkor segíthetnek egymásnak, miközben csupán sátor, hálózsák és a szervezők által kiosztott élelmiszeradag áll a rendelkezésükre.

A keddi 418 kilométeres etapon a 21 esztendős Goczal nagyszerű tempót diktálva érte el a legjobb időt, majdnem nyolc perccel bizonyult gyorsabbnak nagybátyjánál, Michal Goczalnál, aki ugyancsak Toyotával versenyez. A japán gyártó hármas etapsikerét a Toby Price, Armand Monleon ausztrál, spanyol duó tette teljessé, mivel több mint 11 és fél perc hátránnyal harmadik lett.

Az összetettben ugyanakkor új éllovas van, ebből a szempontból pedig a Ford nagy napja volt a keddi: a spanyol Nani Roma, Alex Haro kettős nyolcadikként zárta a szakaszt, amelynek eredményeként 57 másodperces előnyre tett szert az összetett élére ugorva márka- és honfitárs párosával, a Carlos Sainz, Lucas Cruz duóval szemben. Az ötszörös győztes és az összesítésben eddig éllovas katari Nasszer al-Attijah csak a 17. pozícióban végzett kedden, így a harmadik helyre csúszott vissza, igaz, csupán 1:10 perc a hátránya Romáékkal szemben.

A motorosoknál Schareina az idei viadalon harmadszor nyert szakaszt, pályafutása során ez az ötödik részsikere a Dakaron. A Honda versenyzője jelentős mértékben, több mint négy és fél perccel volt gyorsabb, mint a második ausztrál Daniel Sanders.

A keddi nap igazi nyertese ugyanakkor utóbbi motoros, a gyári KTM csapat versenyzője, aki ezzel a teljesítménnyel az összetettben majdnem hat és fél perces előnyre tett szert az amerikai Ricky Brabeckel szemben, és több mint hét perccel előzi a szakaszt még az összetett élén kezdő argentin Luciano Benavidest. A szatmárnémeti születésű Gyenes Emánuel a keddi etapon 30. lett, az összetettben pedig a 29. pozíciót foglalja el.

9. szakasz, Vadi ad Davaszir-Bivouac Refuge, 418 km, autósok:

1. Eryk Goczal, Szymon Gospodarczyk (lengyel, Toyota) 3:46:42 óra

2. Michal Goczal, Diego Ortega (lengyel, spanyol, Toyota) 7:45 perc hátrány

3. Toby Price, Armand Monleon (ausztrál, spanyol, Toyota) 11:36 p h.

Az összetett állása:

1. Nani Roma, Alex Haro (spanyol, Ford) 36:44:01 óra

2. Carlos Sainz, Lucas Cruz (spanyol, Ford) 57 másodperc hátrány

3. Nasszer al-Attijah, Fabian Lurquin (katari, belga, Dacia) 1:10 perc h.

Motorosok:

1. Tosha Schareina (spanyol, Honda) 3:45:42 óra

2. Daniel Sanders (ausztrál, KTM) 4:35 perc hátrány

3. Michael Docherty (dél-afrikai, KTM) 4:50 p h.

…30. Gyenes Emánuel (romániai, KTM) 40:54 p h.

Az összetett állása:

1. Sanders 37:09:17 óra

2. Ricky Brabec (amerikai, Honda) 6:24 perc hátrány

3. Luciano Benavides (argentin, KTM) 7:05 p h.

…29. Gyenes 7:38:30 óra h.