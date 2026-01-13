A Budapest Airport a Facebookon azt írta, hogy a repülőtér folyamatosan tájékoztatást ad a fejleményekről. Az utasoktól azt kérik, hogy kövessék a repülőtér online felületeit – de az jelenleg a nagy terhelés miatt akadozva üzemel. A reptér várhatóan délután két óráig zárva marad.

A légi forgalom az egész térségben megbénult: a bécsi repülőtér órák óta nem fogad és indít járatokat, a pozsonyi repülőtér kedd délelőtt szintén bezárt.

A Tudásmorzsák a repülésről szerint a ferihegyi reptér lezárása előtt fűre csúszott az Ethiopian Cargo Boeing 777-ese az A6 gurulóútról. A gép orrfutóval a füvön áll.

Az ónos eső miatt Magyarország középső részére másodfokú riasztást adtak ki.