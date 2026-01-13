A francia Francois Cazalet navigálása mellett Variawa 4:20:35 óra alatt kormányozta célba a Toyotát a 483 kilométeres nyolcadik szakaszon, ezzel mindössze három másodperccel bizonyult gyorsabbnak márka- és honfitársánál, Henk Lategannál. A harmadikként zárt Mattias Ekström, Emil Bergkvist duó is alig maradt le, 30 másodpercnél is kevesebb volt a hátrányuk a győztessel szemben.

Az összetett élén ez a szakasz nem változtatott sokat. Az ötszörös Dakar-bajnok katari Nasszer al-Attijah ötödik lett, s ezzel őrzi éllovas pozícióját, előnye ugyanakkor négy percre csökkent Ekströmmel szemben. A dobogóra még Lateganék férnek fel a jelenlegi állás szerint, valamivel több mint hatperces hátránnyal.

A motorosoknál Luciano Benavides a vasárnapi szakaszgyőzelme után hétfőn is a legjobbnak bizonyult, ezzel viszont már az összetettben is átvette a vezetést, igaz, csupán 10 másodperc az előnye az ausztrál Daniel Sanders előtt. Hétfőn az amerikai Ricky Brabec lett a harmadik, aki így az összesítésben is ezt a pozíciót foglalja el, majdnem ötperces hátránnyal. A szatmárnémeti születésű Gyenes Emánuel 37. lett az etapon, az összetettben pedig egy helyet rontva a 29.

8. szakasz, Vadi ad Davaszir-Vadi ad Davaszir, 483 km, autósok:

1. Saood Variawa, Francois Cazalet (dél-afrikai, francia, Toyota) 4:20:35 óra

2. Henk Lategan, Brett Cummings (dél-afrikai, Toyota) 3 másodperc hátrány

3. Mattias Ekström, Emil Bergkvist (svéd, Ford) 29 mp h.

Az összetett állása:

1. Nasszer al-Attijah, Fabian Lurquin (katari, belga, Dacia) 32:32:06 óra

2. Ekström, Bergkvist 4 perc hátrány

3. Lategan, Cummings 6:08 p h.

Motorosok:

1. Luciano Benavides (argentin, KTM) 4:26:39 óra

2. Daniel Sanders (ausztrál, KTM) 4:50 perc hátrány

3. Ricky Brabec (amerikai, Honda) 5:02 p h.

…37. Gyenes Emánuel (romániai, KTM) 1:10:45 óra h.

Az összetett állása:

1. Benavides 33:18:50 óra 28:47:31 óra

2. Sanders 10 másodperc hátrány

3. Brabec 4:47 perc h.

…29. Gyenes 7:02:21 óra h.