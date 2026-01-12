Közúti veszélyeztetés, garázdaság és testi sértés miatt folyik eljárás a pápai rendőrkapitányságon egy 42 éves helyi lakossal szemben. Január 8-án éjjel a férfi autójával hirtelen áttért a másik sávba, és nekiütközött egy szemből érkező kocsinak.

Az ütközés után a sofőr kiszállt a járműből, őrjöngött, majd a lehúzott ablakon keresztül megütötte a másik autóban ülő férfit. A rendőrök a helyszínen elfogták a tettest, majd előállították és kihallgatták.

Kiderült, a sofőr még a biztonsági övet sem használta. A büntetőeljárás mellett szabálysértési eljárást is kezdeményeztek ellene.