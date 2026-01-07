Mire a katasztrófavédelem munkatársai a helyszínre értek, a határvadászok, a rendőrök és a pénzügyőrök már eloltották a tüzet. Az oltás közben biztonságos helyre kísérték a német-szerb állampolgárságú szülőket és három gyermeküket.

A szegedi hivatásos tűzoltók hőkamerával vizsgálták át a járművet, majd megszüntették a forgalmi akadályt. Személyi sérülés nem történt.

A tűz a motortérből indult ki. Mielőtt a katasztrófavédelem munkatársai elszállították az autót, a pénzügyőrök alaposan átvizsgálták. A motortérbe rejtett csomagban három karton cigarettát találtak.

A pénzügyőrök a dohány miatt vámigazgatási eljárásban 67 ezer forint bírságot szabtak ki, amit a sofőr a helyszínen megfizetett.