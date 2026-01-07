A Toyota Hilux-szal versenyző 44 éves pilóta – és német navigátora, Timo Gottschalk – reggel a 19. helyen állt az összetettben, majd a 452 kilométeres negyedik etap 234. kilométerénél jelezte, nem tudja folytatni. Ezen a szakaszon a versenyzők nem vehetnek igénybe külső technikai segítséget. Amennyiben a duó szeretné, a szakasz zárultával folytathatja a küzdelmet, de az összetett versenyben már nem rangsorolják.

A szaúdi milliárdos al-Radzsi, aki az ország egyik leggazdagabb családjából származik és tavaly meglepetésre diadalmaskodott, 2025 áprilisában súlyos balesetet szenvedett egy jordániai ralin, több csigolyája is eltört, emiatt néhány hónapig nem versenyezhetett.

A keddi 421 kilométeres harmadik szakaszt az autósoknál a Forddal versenyző amerikai Mitch Guthrie, Kellon Walch páros nyerte, míg a motorosok mezőnyében a spanyol Tosha Schareina volt a leggyorsabb. Ezzel az összetettben feljött harmadiknak.

Ezt megelőzően csak egyszer, még 2010-ben Chilében fordult elő, hogy két egymást követő szakaszon is amerikai siker született az autósoknál: Guthrie most azután volt a legjobb, hogy hétfőn Seth Quintero nyerte az aznapi etapot.

Guthriék ráadásul ezzel a győzelemmel az összetettben is az élre álltak, az eddig vezető Nasszer al-Attijah, Fabian Lurquin duónak ugyanis két defektje is volt a szakasz során, ezzel sok időt veszített, és az összetettben a 10. pozícióig csúszott vissza.

A motorosoknál Schareina nagyszerű teljesítményt nyújtva, több mint kétperces előnnyel diadalmaskodott a 421 kilométeres szakaszon, ugyanakkor a harmadik Daniel Sanders az összetettben továbbra is vezet, előnye egy perc fölé nőtt az amerikai Ricky Brabec-kel szemben.

Eredmények, 3. szakasz (Al Ula – Al Ula, 421 km), autósok:

1. Mitch Guthrie, Kellon Walch (amerikai, Ford) 4:04:32 óra

2. Martin Prokop, Viktor Chytka (cseh, Ford) 2:27 perc hátrány

3. Guy Botterill, Oriol Mena (dél-afrikai, spanyol) 5:23 p h.

…171. Hamza Péter, Kalmár András 5:11:18 óra h.

az összetett állása:

1. Guthrie, Walch 11:27:20 óra

2. Prokop, Chytka 26 másodperc hátrány

3. Mattias Ekström, Emil Bergkvist (svéd, Ford) 1:08 perc h.

…167. Hamza, Kalmár 38:45:57 óra hátrány

motorosok:

1. Tosha Schareina (spanyol, Honda) 4:26:39 óra

2. Ricky Brabec (amerikai, Honda) 2:17 perc h.

3. Daniel Sanders (ausztrál, KTM) 3:28 p h.

…39. Gyenes Emánuel 1:17:09 óra h.

az összetett állása:

1. Sanders 12:12:31 óra

2. Brabec 1:07 perc hátrány

3. Schareina 1:13 p h.

…27. Gyenes 2:07:05 óra h.