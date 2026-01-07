A flotta derékhadát természetesen a személyautók adják, számuk meghaladta a 94 ezret.

A 2025-ös a több mint 31 ezres gyarapodással rekordév lett az állomány bővülésében. Elektromos teherautóból is minden korábbinál több, mintegy 2500 darab állt munkába tavaly. Az elektromos járműpark 2020 eleje óta a tizenháromszorosára nőtt, az elmúlt két esztendőben megduplázódott.

A gyarapodást főleg a vállalati e-autó program pörgeti, amely továbbra is tart. A 40 milliárd forintra megemelt keretösszegből meghosszabbított határidővel, február 26-ig lehet még támogatást igényelni tisztán elektromos személyautó, teherautó vagy kisbusz beszerzéséhez.