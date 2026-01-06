Összetettben az ötszörös győztes katari Nasszer al-Attijah állt az élre. A motorosoknál az ausztrál Daniel Sandersé volt a szakasz, ezzel átvette a vezetést az összesítésben.

Al-Attijah ugyan csak nyolcadik lett a hétfői, 400 kilométeres második szakaszon, az összetettben eddig élen álló és most 12. Guillaume de Méviusnál viszont majdnem két perccel gyorsabb volt, így az élre állt. Quinteróék magabiztosan, majdnem kétperces előnnyel nyerték a második szakaszt, amelyen a címvédő szaúdi Jazid al-Radzsi volt a harmadik, ezzel teljessé tette a Toyota-dobogót ezen az etapon. Sőt, az első öt helyen is a márka autói végeztek.

A motorosoknál Sanders több mint másfél perccel volt jobb az összetettben eddig vezető spanyol Edgar Canet-nál, ennek köszönhetően 30 másodperces előnyre tett szert a második szakaszt követően. A KTM motorosait üldöző amerikai Ricky Brabec a prológ és az első etap után ezúttal is harmadik lett, így az összetettben is őrzi a dobogós helyezését.

Eredmények, 2. szakasz (Janbu ‒ Al Ula, 400 km), autósok:

1. Seth Quintero, Andrew Short (amerikai, Toyota) 3:57:16 óra

2. Henk Lategan, Brett Cummings (dél-afrikai, Toyota) 1:42 perc hátrány

3. Jazid al-Radzsi, Timo Gottschalk (szaúdi, német, Toyota) 1:56 p h.

az összetett állása:

1. Nasszer al-Attijah, Fabian Lurquin (katari, belga, Dacia) 7:12:16 óra

2. Quintero, Short 7 másodperc hátrány

3. Guillaume de Mévius, Mathieu Baumel (belga, francia, Mini) 1:09 perc h.

motorosok:

1. Daniel Sanders (ausztrál, KTM) 4:13:37 óra

2. Edgar Canet (spanyol, KTM) 1:35 perc h.

3. Ricky Brabec (amerikai, Honda) 1:46 p h.

az összetett állása:

1. Sanders 7:42:24 óra

2. Canet 30 másodperc hátrány

3. Brabec 2:18 perc h.