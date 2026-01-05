A Renault 2021 februárjában hirdette meg Renaulution névre hallgató programját. A feltámadás, helyreállítás, forradalom (résurrection, rénovation, révolution) pillérekre épülő terv célja, hogy a francia márka stabil, fenntartható, sikeres gyártóvá váljon, és újabb modelljei is ennek keretében jelentek meg.

A Renault 5 E-Tech Electric, az Renault 4 E-Tech Electric és az új Twingo után most bejelentették a következő modellt, a Filante (pörgő, száguldó, átvitt értelemben hullócsillag) névre hallgató crossovert.

A jövő héten leleplezendő modell neve két korábbi Renault-ra utal: egyrészt az 1956-ban készült, repülőgépek ihlette kasztnival épült, sebességrekordokat döntő – 300 km/óráig ért – Etiole Filante-ra, másrészt a Filante Record 2025 tanulmányra, mely nemrégiben ért el takarékossági rekordot.

A sajtóanyagban többször is „merész” jelzővel illetett, avantgárd dizájnt ígérő felső kategóriás elektromos crossoverről műszaki részleteket egyelőre nem árultak el, azt viszont igen, hogy a francia gyökerek megtartásával, de a dél-koreai Puszanban készül majd a típus, illeszkedve az Európán kívülre is tekintő International Game Plan 2027-be.

„A Filante név rögtön a hullócsillagokat, az űrbeli utazást juttatja az ember eszébe, ami kiválóan tükrözi is a jármű méltóságteljes dizájnját” – mondta a Renault globális marketingrészlegének nevekért felelős vezetője, Sylvia dos Santos.

A január 13-i bemutató kapcsán természetesen a Vezessen is hozzuk majd a vadonatúj Renault adatait és képeit.