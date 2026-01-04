A jövő hét elejétől havazás, helyenként ónos eső várható, ilyenkor különösen fontos, hogy az autóval közlekedők a téli időjárásra megfelelően felkészített gépjárművel, kizárólag téli gumival induljanak útnak. A Bakonyban a megélénkülő szél miatt a jövő hét elején a hóátfúvás sem kizárt – figyelmeztetett a katasztrófavédelem az MTI-nek eljuttatott közleményében.

„A jeges-havas úton romlik a menetstabilitás, a havazás miatt pedig a látási viszonyok” – emelte ki Dóka Imre, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) helyettes szóvivője. Fontosnak nevezte azt is, hogy az autósok indulás előtt győződjenek meg járművük műszaki állapotáról és az üzemanyag mennyiségéről.

A szokásosnál tankoljanak több üzemanyagot, készüljenek úgy, hogy az elakadás esetén is elegendő legyen. Nélkülözhetetlen továbbá egy feltöltött mobiltelefon, hogy baj esetén segítséget tudjanak kérni. Érdemes az autóba bekészíteni némi élelmiszert, italt, egy pluszkabátot és egy takarót is – sorolta a legfontosabb tudnivalókat a tűzoltó őrnagy.

Dóka Imre azt kérte, hogy a téli időjárással kapcsolatban mindenki kísérje figyelemmel a hatóságok közleményeit, tájékozódjanak az érvényben lévő meteorológiai riasztásokról és az aktuális útviszonyokról, továbbá használják a katasztrófavédelem ingyenesen letölthető, VÉSZ elnevezésű tájékoztató alkalmazását.

