Érdekes az a kettősség, ami Norvéginál megfigyelhető. A skandináv ország Európa legnagyobb kőolajszármazék-exportőre, mégis ők állnak a legjobban a villanyautózásra váltásban. A dolgot annyira komolyan vették, hogy korábban ki is tűzték célul, hogy 2025-ben már csak zéró emissziójú járműveket állítanak újonnan forgalomba.

Ez végül nem jött össze, mert “csak” 95,9 százalékos arányig jutottak, de ez így is új rekord. A korábbi csúcsot a 2024-es eladások tartották 88,9 százalékkal. Csak decembert nézve egyébként a számok még jobbak villanyos szempontból, ugyanis az ekkor forgalomba álló járművek 97,6 százaléka elektromos volt.

Az eredmények értékét növeli, hogy 2021 óta a legtöbb, egészen pontosan 179 549 új járművet regisztráltak Norvégiában. A teljes képhez egyébként az is hozzátartozik, hogy a 2025-ös volt az utolsó év, amikor még kifejezetten magas adókedvezményekkel ösztönözték az elektromos autók vásárlását, 2026-ra fordulva a korábbi támogatás mértéke 40 százalékkal csökkent.

De mit vettek a norvégok? Elsősorban Teslát, mely az összes eladás 19,1 százalékát tette ki. Az AFP jelentéséből kiderült, hogy feljövőben voltak a kínai márkák is, részarányuk 10,4-ről 13,7 százalékra nőtt.